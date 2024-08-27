Росіяни окупували ще один населений пункт на Донбасі: подробиці (карта)

За даними аналітиків, окупанти також просунулися біля деяких населених пунктів Донецької та Харківської областей.

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Російська армія окупувала селище Птиче у Донецькій області, яке розташовано на південному сході Покровського району. Про це повідомляють аналітики ресурсу Deep State.

Також окупанти, як зазначається, просунулися біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку Силами оборони відбито 14 атак в районі населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Стельмахівка та Андріївка.

18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського. Усі ворожі атаки відбито, наголошують у Генштабі.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбивали сім штурмових дій ворога в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Українські підрозділи мужньо утримують зайняті позиції та рубежі, рішуче відбивають спроби наступу окупантів.

На Краматорському напрямку загарбники намагалися чотири рази просунутися поблизу Часового Яру, але невдало.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ.

Складна ситуація на Покровському напрямку, де з початку доби в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка, Карлівка українські підрозділи відбивали 56 наступальних та штурмових дій ворога. Українські війська, як наголошується, вживають заходів з утримання визначених рубежів, завдаючи ворогу втрат.

За попередніми підрахунками, окупанти втратили майже дві сотні військових вбитими та пораненими, також українськими військовослужбовцями знищено дві артилерійські системи, два міномети та три одиниці автомобільної техніки. Окрім того, пошкоджено одну артсистему і чотири автомобіля.

На Курахівському напрямку загарбники зберігають активність, намагаючись просунутись в районах населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку відбулося 20 боєзіткнень в напрямку Водяного та Вугледара. Також атакує ворог й поблизу Пречистівки.

Нагадаємо, що російські війська продовжили наступ у районі Часового Яру, але це не принесло якихось підтверджених успіхів.

Також Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським ухвалили рішення про додаткове посилення Покровського напрямку.