Россияне оккупировали еще один населенный пункт на Донбассе: подробности (карта)

По данным аналитиков, оккупанты также продвинулись возле некоторых населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей.

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Российская армия оккупировала поселок Птичье в Донецкой области, который расположен на юго-востоке Покровского района. Об этом сообщают аналитики ресурса Deep State.

Также оккупанты, как отмечается, продвинулись возле Песчаного, Калинового, в Карловке, Мемрике, Красном Яру, Михайловке, Северном, Новогродовке и окрестностях.

Как говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений.

На Купянском направлении Силами обороны отражено 14 атак в районе населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка и Андреевка.

18 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского. Все вражеские атаки отбиты, подчеркивают в Генштабе.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отражали семь штурмовых действий врага в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Украинские подразделения мужественно удерживают занятые позиции и рубежи, решительно отражают попытки наступления оккупантов.

На Краматорском направлении захватчики пытались четыре раза продвинуться вблизи Часового Яра, но неудачно.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ.

Сложная ситуация на Покровском направлении, где с начала суток в районах населенных пунктов Калиновое, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка, Карловка украинские подразделения отражали 56 наступательных и штурмовых действий врага. Украинские войска, как отмечается, принимают меры по удержанию определенных рубежей, нанося врагу потери.

По предварительным подсчетам, оккупанты потеряли почти две сотни военных убитыми и ранеными, также украинскими военнослужащими уничтожены две артиллерийские системы, два миномета и три единицы автомобильной техники. Кроме того, повреждены одна артсистема и четыре автомобиля.

На Кураховском направлении захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка и Константиновка.

На Времовском направлении произошло 20 боестолкновений в направлении Водяного и Угледара. Также атакует враг и вблизи Пречистовки.

Напомним, что российские войска продолжили наступление в районе Часового Яра, но это не принесло каких-то подтвержденных успехов.

Также Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским приняли решение о дополнительном усилении Покровского направления.