Пик возможностей ВС РФ пойдет на спад осенью: аналитик назвал цели оккупантов на Донбассе

По словам Павла Нарожного, Силам обороны важно не допустить продвижение противника к трассе на Краматорск, ведь в ином случае сразу несколько городов восточного региона будут в опасности.

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ВС РФ сейчас находятся на пике своих возможностей, однако ближе к осени все это пойдет на спад. Такое мнение озвучил военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Громадського радiо".

По его словам, одна из самых тяжелых ситуаций сегодня на Донбассе. Речь идет про населенные пункты Покровск, Часов Яр, село Воздвиженка. На этих участках оккупанты не прекращают попытки давления.

"Покровск и Мирноград важны, потому что через Покровск проходит трасса на Краматорск. Это одна из крупнейших автодорог, по которым идет значительное количество поставок оружия и всего остального для защитников Часового Яра. Часов Яр — это наш форпост. Он находится за Краматорском. Если упадет Часов Яр, то упадет и Краматорск. Часов Яр держится, потому что перед ними есть канал. В нем нет воды, но сам канал есть. Сам город находится на господствующей высоте", — заявил Павел Нарожный.

Отдельно аналитик добавил, что противнику, который не прекращает штурмовать город, нужно подниматься вверх. ВС РФ пытаются взять его под свой контроль с момента, как был захвачен Бахмут.

Другим важным участком фронта является село Воздвиженка, которое расположено за городами Авдеевка и Очеретино и всего в 5-7 километрах от ключевой трассы, благодаря которой удается осуществлять поставки в Часов Яр. Здесь бои не прекращаются уже около месяца и оккупанты никак не могут ничего сделать для продвижения.

"Теперь они пошли на Покровск. До него россиянам примерно 10 км. Но они не смогут просто зайти в этот город. По самым пессимистическим прогнозам оккупанты смогут взять Покровск за несколько месяцев. Но вместе с этим мы видим почти каждый день удары по российским аэродромам. Уничтожаются склады с горюче-смазочными материалами, оружием. Поэтому враг сейчас находится почти на пике своих возможностей. Они пройдут свой пик и тренд пойдет вниз уже осенью, когда у нас будет больше возможностей и возможностей", — подытожил Павел Нарожный.

Напомним, 23 августа сообщалось, что РФ хочет захватить Покровск, чтобы создать плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье, писали в The Economist. По словам журналистов, Украина надеялась, что операция в Курской области ослабит наступление на Покровск, однако россияне только усилили свои действия.