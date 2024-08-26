Пік можливостей ЗС РФ піде на спад восени: аналітик назвав цілі окупантів на Донбасі

За словами Павла Нарожного, Силам оборони важливо не допустити просування противника до траси на Краматорськ, адже в іншому разі одразу кілька міст східного регіону будуть у небезпеці.

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ЗС РФ зараз перебувають на піку своїх можливостей, проте ближче до осені все це піде на спад. Таку думку озвучив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, одна з найважчих ситуацій сьогодні на Донбасі. Йдеться про населені пункти Покровськ, Часів Яр, село Воздвиженка. На цих ділянках окупанти не припиняють спроби тиску.

"Покровськ і Мирноград важливі, тому що через Покровськ проходить траса на Краматорськ. Це одна з найбільших автодоріг, по якій іде значна кількість постачання зброї та всього іншого для захисників Часового Яру. Часів Яр — це наш форпост. Він розташований за Краматорськом. Якщо впаде Часів Яр, то впаде і Краматорськ. Часів Яр тримається, тому що перед ними є канал. У ньому немає води, але сам канал є. Саме місто займає панівну висоту", — заявив Павло Нарожний.

Окремо аналітик додав, що противнику, який не припиняє штурмувати місто, потрібно підніматися вгору. ЗС РФ намагаються взяти його під свій контроль з моменту, як було захоплено Бахмут.

Іншою важливою ділянкою фронту є село Воздвиженка, що розташоване за містами Авдіївка й Очеретине та лише за 5-7 кілометрів від ключової траси, завдяки якій вдається здійснювати постачання до Часового Яру. Тут бої не припиняються вже близько місяця й окупанти ніяк не можуть нічого зробити для просування.

"Тепер вони пішли на Покровськ. До нього росіянам приблизно 10 км. Але вони не зможуть просто зайти в це місто. За найпесимістичнішими прогнозами окупанти зможуть взяти Покровськ за кілька місяців. Але водночас ми бачимо майже щодня удари по російських аеродромах. Знищуються склади з паливно-мастильними матеріалами, зброєю. Тому ворог зараз перебуває майже на піку своїх можливостей. Вони пройдуть свій пік і тренд піде донизу вже восени, коли в нас буде більше можливостей", — підсумував Павло Нарожний.

Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що РФ хоче захопити Покровськ, щоб створити плацдарм для наступу на Дніпро та Запоріжжя, писали в The Economist. За словами журналістів, Україна сподівалася, що операція в Курській області послабить наступ на Покровськ, проте росіяни тільки посилили свої дії.