У Міноборони РФ почали вербувати індонезійців для війни в Україні (фото)

Вербуванням займається вірменський батальйон "АрБат", який входить до складу інтернаціональної бригади "Пятнашка". Його голова — колишній "вагнерівець" і засуджений злочинець.

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Росія почала вербувати громадян Індонезії для війни в Україні. Займається цим вірменський батальйон "АрБат", яким командує Айк Гаспарян із позивним "Абрек", колишній бойовик ПВК "Вагнер". Про це повідомляє Moscow Times.

Найманців навчатимуть на окупованих територіях України.

"Уже є низка місцевих мешканців, які готові вирушити до Донецької Народної Республіки (окупована частина Донецької області — ред.), пройти навчання в наших інструкторів і зі зброєю в руках воювати", — ідеться в Telegram-каналі підрозділу.

Індонезійські найманці Міноборони РФ Фото: Скриншот

Пост супроводжується відео з індонезійцями, які вигукують хвалебне гасло на адресу батальйону.

Що відомо про батальйон "АрБат"

"АрБат" — це загін спеціального призначення, створений у вересні 2022 року, який являє собою виїзну групу штурмовиків. Ним командує Айк Гаспарян із позивним "Абрек".

РосЗМІ повідомляли, що Айк Гаспарян є одним із перших нагороджених бойовиків ПВК "Вагнер" у Росії, якому Володимир Путін 31 грудня 2022 року особисто вручив медаль "За відвагу". Його нагородили за "особливий подвиг" — взяття Соледара — і він став "першим колишнім ув'язненим, який здобув державну нагороду".

Айк Гаспарян був засуджений на 7 років і 3 місяці за збройне пограбування (ч. 3 ст. 162 КК РФ). Гаспарян був завербований на війну в Україну з колонії суворого режиму. Гаспарян разом зі спільником напав на чоловіка в кафе на території посольства Киргизії і спробував викрасти 300 тисяч рублів. Гаспарян використовував газовий балончик, а його спільник вистрілив із травматичного пістолета, влучивши в око потерпілому.

Айк Гаспарян і Володимир Путін Фото: Скриншот

Засновником підрозділу є Армен Саркісян. За даними Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, це кримінальний авторитет із Донецької області на прізвисько "Горлівський". Його пов'язували із сім'єю експрезидента-втікача Віктора Януковича і називали організатором "тітушок", які виступали проти Майдану. Із 2014 року Саркісян перебуває в міжнародному розшуку за запитом України.

З 1 липня 2023 року батальйон офіційно увійшов до структури Міноборони Росії. Зараз бойовики "АрБата" перебувають у Курській області.

У березні Міноборони Росії заявило, що в лавах ЗСУ воюють щонайменше 10 найманців з Індонезії. Зі свого боку МЗС республіки зазначило, що ніколи не отримувало таких відомостей і що "ця інформація потребує подальшого вивчення". А речник Національної армії Індонезії генерал-майор Нуграха Гумілар наголосив, що її військовослужбовці не можуть воювати в Україні, оскільки найманство перебуває поза законом.

Нагадаємо, відомо, що Росія вербувала на війну громадян Індії. Їх заманювали обманом, обіцяючи високу зарплату і паспорт РФ за участь у "допоміжних роботах", а натомість відправляли на фронт після прибуття до Москви. У ситуацію втрутився особисто прем'єр Нарендра Моді, після чого Володимир Путін пообіцяв йому відпустити всіх таких найманців.

Також Росія вербувала найманців із Непалу. ЗСУ навіть брали їх у полон. Катманду вимагав від Москви негайно демобілізувати непальців, які залишилися на війні, і повернути на батьківщину їх, а також убитих і поранених.

До цього також повідомлялося про участь у війні на боці РФ найманців із Сомалі, Сирії, Куби та Китаю. Крім того, Москва вербувала як добровольців сербів.