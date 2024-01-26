"Негайно припинити": у Непалі закликали РФ повернути їхніх громадян, які воюють в Україні

За словами міністра закордонних справ Непалу Нараяна Пракаша Сауда, росіяни завербували для війни в Україні понад 200 непальців, з яких 14 уже загинули.

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Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд закликав Російську Федерацію припинити вербування непальських громадян для війни в Україні, і повернути додому непальців, які служать в армії РФ. Про це пише Associated Press 25 січня.

Глава МЗС Непалу заявив, що Росія вже завербувала понад 200 громадян його країни. За його даними, щонайменше 14 найманців уже загинули, воюючи проти України.

Повідомляється, що більшість непальців хочуть, щоб тіла їхніх близьких були кремовані відповідно до релігійних ритуалів.

"Ми попросили Росію негайно припинити вербування непальських громадян до своєї армії, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, репатріювати тіла вбитих, а також вилікувати і повернути тих, хто був поранений у боях", — заявив Сауд.

Глава дипломатичного відомства також зазначив, що йому відомо про п'ятьох непальців, які зараз перебувають в українському полоні. Він закликав російську сторону вжити заходів щодо їхнього звільнення.

Крім того, у Непалі зажадали у Москви грошової компенсації для сімей непальських громадян, загиблих на війні в Україні.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що поліція Непалу затримала групу з десяти осіб, які брали з безробітних молодих хлопців 9 тисяч доларів, після чого їх відправляли для вербування в Росію за туристичними візами.

Раніше, 20 грудня, ЗМІ повідомили, що Сили оборони України взяли в полон двох непальців. Найманці заявили, що потрапили в російську армію від безгрошів'я. Один із них хотів допомогти батькам, а інший — заробити і виїхати з РФ додому.