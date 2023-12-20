Хотіли заробити: непальські полонени розказали, як вони вступили у лави ЗС РФ

Громадяни Непалу кажуть, що вони пішли в армію через відсутність грошей. Один з них хотів допомогти батькам, а інший заробити й виїхати з РФ додому.

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Сили оборони України взяли в полон двох непальців Тагара С. та Пратик П. За їхнім твердженням, вони потрапили в російську армію від безгрошівʼя. Про це повідомляє міжнародне волонтерське обʼєднання Inform Napalm.

Перший полонений до моменту потрапляння на фронт каже, що він пішов в армію від безвиході. Він приїхав у Росію для навчання у навчальному закладі. Потрапляють у РФ непальці через агентів. Такий агент кинув Тагара С., а в навчальному закладі йому сказали, що треба заплатити 70 тисяч рублів за навчання. У Тагара С. не було стільки грошей, всі його збереження пішли на те, щоб дістатись території РФ.

Після цього Тагар вирішив піти у російську армію, щоб заробити грошей. Він думав, що після короткого навчання буде можливість заробити й повернутись у Непал, однак цього не сталося. Непальця відправили воювати проти України на Запорізькому напрямку. Тагар вирішив здатися українським військовим, бо не хотів воювати. Він радить робити так само й іншим непальцям, бо "життя найважливіше". На обмін йти непалець не хоче, бо вважає, що у Росії йому може погрожувати смерть. Грошей він також не заробив, за весь час йому дали 4000 рублів. Інтервʼю з найманцем можна переглянути за посиланням.

Другий полонений Пратфк П. знаходився у складі російської армії близько року. Спочатку він приїхав у Росію, де навчався 2-3 місяці після чого йому рекрутер запропонував піти в армію. Йому запропонували заробити коштів. Команди Пратік розумів, бо було навчання з основними фразами російською.

Сам Пратік усвідомлює, що він найманець, але якби він знав про те, що буде воювати, то каже, що тепер би він не пішов на війну. В полон він здався сам, каже найманець. Під час першого бойового досвіду він перелякався й побіг до українських військових. Пратік каже, що близько 20-25 військових загинуло в боях проти Україну. Тому свою долю вважає щасливим випадком. Його інтервʼю також доступне за посиланням.

Окрім цього "Кібер Спротив" опублікував "справку-доклад", згідно з якою після перегляду відео з полоненими непальцями 28 громадян Непалу вже розірвали контракти із ЗС РФ.

Нагадаємо, 6 грудня у Непалі затримали вербувальників людей для участі у війни проти України на боці ЗС РФ.

3 грудня бійці ЗСУ показали, як взяли у полон російського найманця з Непалу.