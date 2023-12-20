Хотели заработать: непальские пленные рассказали, как они вступили в ряды ВС РФ

Граждане Непала говорят, что они пошли в армию из-за отсутствия денег. Один из них хотел помочь родителям, а другой – заработать и уехать из РФ домой.

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Силы обороны Украины взяли в плен двух непальцев Тагара С. и Пратика П. По их утверждению, они попали в российскую армию от безденежья. Об этом сообщает международное волонтерское объединение Inform Napalm.

Первый пленный до момента попадания на фронт говорит, что он пошел в армию от безысходности. Он приехал в Россию для обучения в учебном заведении. Попадают в РФ непальцы через агентов. Такой агент кинул Тагара С., а в учебном заведении ему сказали, что надо заплатить 70 тысяч рублей за обучение. У Тагара С. не было столько денег, все его сбережения ушли на то, чтобы добраться до территории РФ.

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После этого Тагар решил пойти в российскую армию, чтобы заработать денег. Он думал, что после короткого обучения будет возможность заработать и вернуться в Непал, однако этого не произошло. Непальца отправили воевать против Украины на Запорожском направлении. Тагар решил сдаться украинским военным, потому что не хотел воевать. Он советует делать так же и другим непальцам, потому что "жизнь важнее всего". На обмен идти непалец не хочет, потому что считает, что в России ему может угрожать смерть. Денег он также не заработал, за все время ему дали 4000 рублей. Интервью с наемником можно посмотреть по ссылке.

Второй пленный Пратик П. находился в составе российской армии около года. Сначала он приехал в Россию, где учился 2-3 месяца после чего ему рекрутер предложил пойти в армию. Ему предложили заработать. Команды Пратик понимал, потому что было обучение с основными фразами на русском.

Сам Пратик осознает, что он наемник, но если бы он знал о том, что будет воевать, то говорит, что теперь бы он не пошел на войну. В плен он сдался сам, говорит наемник. Во время первого боевого опыта он испугался и побежал к украинским военным. Пратик говорит, что около 20-25 непальцев погибло в боях против Украины. Поэтому свою судьбу считает удачей. Его интервью также доступно по ссылке.

Кроме этого "Кибер Сопротивление" опубликовал "справку-доклад", согласно которой после просмотра видео с пленными непальцами 28 граждан Непала уже разорвали контракты с ВС РФ.

Напомним, 6 декабря в Непале задержали вербовщиков людей для участия в войне против Украины на стороне ВС РФ.

3 декабря бойцы ВСУ показали, как взяли в плен российского наемника из Непала.