Українські військові взяли в полон російського найманця з Непалу (відео)

Це не вперше, коли бійці ЗСУ взяли в полон іноземного найманця з настільки далекої країни.

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Бійці ЗСУ взяли в полон найманця з Непалу, який воював на боці ЗС РФ. У соцмережах українські військові опублікували відео з полоненими, які відповідають, звідки вони приїхали воювати на територію України. Один із полонених виявляється іноземцем. Про це повідомляє військовий оглядач Ігаль Левін.

Українські військові опублікували відео із захопленими в полон російськими військовими. Один із них виявляється іноземним громадянином, який приїхав на війну з Непалу.

На опублікованому в соцмережах відео український військовий опитує полонених, які сидять у кузові автомобіля, один із них відповідає, що приїхав воювати з Армавіра, Краснодарського краю, другий — із республіки Марій Ел, населення якої не дотягує навіть до мільйона мешканців, третій — із Дагестану, Махачкала, четвертий полонений повідомляє, що він із Непалу, п'ятий — із Пензи.

Узято в полон найманця з Непалу

Це не вперше, коли ЗСУ з'ясовують, що проти них воюють іноземні найманці.

Під час боїв під Авдіївкою Донецької області українські захисники в жовтні цього року взяли в полон найманця з Непалу на ім'я Бібек Катрі, який воював на боці РФ.

Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Бібек підписав контракт із МО РФ і проходив службу в одній із бригад ВДВ. Він перебував на реабілітації в госпіталі на окупованій частині Луганської області після поранень.

Бібек чесно зізнався, що контракт підписав, щоб заробити грошей.

"У моїй родині проблеми. Моя мати не працює. Нам потрібні були гроші. Тому я пішов на це. Мій друг запропонував піти в російську армію. Це більше, ніж гроші. Я хотів повернутися до мами успішним. І я пішов", — заявив він, після визнавши, що "війна — це погано, адже люди вбивають одне одного".

Фокус писав про те, що громадяни Непалу розповідали виданню ВВС про те, чому погодилися піти добровольцями воювати з Україною, незважаючи на те, що на їхній батьківщині бути найманцем — це кримінальний злочин. Свої причини здебільшого вони пов'язують із грошима. Непальці, які приїхали на територію Росії за робочими та студентськими візами, кажуть, що так вони зароблять кошти, також зможуть претендувати в майбутньому на спрощене отримання громадянства РФ.

Один зі співрозмовників зазначив, що в російську армію йде регулярний набір добровольців. Для того, щоб потрапити до лав ЗС РФ, він пройшов медкомісію, склав письмовий тест на знання російської мови і зрештою виявився зарахованим до складу армії РФ.

Як заявляє міграційна влада Непалу, з лютого 2022-го року в РФ поїхали 1729 громадян країни — за робочими та студентськими візами. Скільки з них опинилися в армії РФ — невідомо.