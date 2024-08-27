В Минобороны РФ начали вербовать индонезийцев для войны в Украине (фото)

Вербовкой занимается армянский батальон "АрБат", который входит в состав интернациональной бригады "Пятнашка". Его глава — бывший "вагнеровец" и осужденный преступник.

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Россия начала вербовать граждан Индонезии для войны в Украине. Занимается этим армянский батальон "АрБат", которым командует Айк Гаспарян с позывным "Абрек", бывший боевик ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает Moscow Times.

Наемников будут обучать на оккупированных территориях Украины.

"Уже есть ряд местных жителей, которые готовы отправиться в Донецкую Народную Республику (оккупированная часть Донецкой области — ред.), пройти обучение у наших инструкторов и с оружием в руках воевать", — говорится в Telegram-канале подразделения.

Индонезийские наемники Минобороны РФ Фото: Скриншот

Пост сопровождается видео с индонезийцами, которые выкрикивают хвалебный лозунг в адрес батальона.

Что известно о батальоне "АрБат"

"АрБат" — это отряд специального назначения, созданный в сентябре 2022 года, который представляет собой выездную группу штурмовиков. Им командует Айк Гаспарян с позывным "Абрек".

РосСМИ сообщали, что Айк Гаспарян является одним из первых награжденных боевиков ЧВК "Вагнер" в России, которому Владимир Путин 31 декабря 2022 года лично вручил медаль "За отвагу". Он был награжден за "особый подвиг" – взятие Соледара – и стал "первым бывшим заключенным, получившим государственную награду".

Айк Гаспарян был осужден на 7 лет и 3 месяца за вооруженное ограбление (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Гаспарян был завербован на войну в Украину из колонии строгого режима. Гаспарян вместе с сообщником напал на мужчину в кафе на территории посольства Киргизии и попытался похитить 300 тысяч рублей. Гаспарян использовал газовый баллончик, а его сообщник выстрелил из травматического пистолета, попав в глаз потерпевшему.

Айк Гаспарян и Владимир Путин Фото: Скриншот

Основателем подразделения является Армен Саркисян. По данным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, это криминальный авторитет из Донецкой области по кличке "Горловский". Его связывали с семьей беглого экс-президента Виктора Януковича и называли организатором "титушек", выступавших против Майдана. С 2014 года Саркисян находится в международном розыске по запросу Украины.

С 1 июля 2023 года батальон официально вошел в структуру Минобороны России. Сейчас боевики "АрБата" находятся в Курской области.

В марте Минобороны России заявило, что в рядах ВСУ воюют как минимум 10 наемников из Индонезии. В свою очередь МИД республики отметило, что никогда не получал таких сведений и что "эта информация требует дальнейшего изучения". А спикер Национальной армии Индонезии генерал-майор Нуграха Гумилар подчеркнул, что ее военнослужащие не могут воевать в Украине, поскольку наемничество находится вне закона.

Напомним, известно, что Россия вербовала на войну граждан Индии. Их заманивали обманом, обещая высокую зарплату и паспорт РФ за участие во "вспомогательных работах", а вместо этого отправляли на фронт по прибытии в Москву. В ситуацию вмешался лично премьер Нарендра Моди, после чего Владимир Путин пообещал ему отпустить всех таких наемников.

Также Россия вербовала наемников из Непала. ВСУ даже брали их в плен. Катманду требовал от Москвы немедленно демобилизовать оставшихся на войне непальцев и вернуть на родину их, а также убитых и раненых.

До этого также сообщалось об участии в войне на стороне РФ наемников из Сомали, Сирии, Кубы и Китая. Кроме того, Москва вербовала в качестве добровольцев сербов.