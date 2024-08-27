Штурм тривав кілька діб: 8 бійців ЗСУ зайняли елеватор у Нью-Йорку і взяли в полон 16 росіян

Російське командування обіцяло окупантам на елеваторі, що надійде допомога і їх витягнуть, тому вони тягли час. Загарбники боялися здаватися в полон, бо "заллють піною".

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На Донеччині в селищі Нью-Йорк бійці 425-го ОШБ "Скала" ЗСУ взяли штурмом будівлю елеватора та захопили в полон росіян, яких там було вдвічі більше. Подробиці штурму вони розповіли українському журналісту Юрію Бутусову.

Так, бійці окремого штурмового батальйону "Скала" отримали завдання зачистити територію, щоб противник не міг просунутися далі.

"Елеватор був об'єктом атаки, а там сидів ворог. За нашими даними, росіян там до 5 осіб мало бути", — розповів боєць 425-го ОШБ "Скала" з позивним "Чорний".

ЗСУ двічі намагалися штурмувати елеватор.

"Коли ми проводили розвідку, побачили, що туди заходять 4 противники. Була перша спроба зачистити елеватор. Пішла штурмова група, вони зайшли туди, почався бій, ми побачили, що не можемо просунутися, дали наказ групі відкотитися", — розповів "Водолій" — командир штурмової групи.

Він додав, що після штурму розпитав всіх бійців, які брали у ньому участь, щодо кількості противника, всі сказали, що по них працювали близько 5 "стволів". Було ухвалене рішення відсікти окупантів на елеваторі від постачання та від можливості висування резервів. Бійці ЗСУ взяли будівлю під вогневий контроль і почали 2-гу хвилю штурму

Атакувати почали з застосуванням Bradley, БПЛА, але противник вже чекав, оскільки теж отримав дані від своєї аеророзвідки. Росіяни отримали наказ здолати перехрестя.

"Треба було перейти перехрестя, але була засада, кулеметна черга, там був укріплений район і сидів кулеметник та не давав перейти. Для однієї групи це закінчилося плачевно, для іншої — менш плачевно", — розповів полонений окупант з 9-ї ОМСБр ЗС РФ, командир взводу лейтенант Владислав Акімов.

Після цього окупанти припинили спроби здолати перехрестя та засіли на елеваторі. Вони тиждень провели там і 3 дні збирали інформацію.

ЗСУ для штурму "викликали танчик і відправили ворогу пару подарунків".

Коли пролунав останній постріл із танку, українські штурмовики увійшли в елеватор і зайняли оборону на 1-му поверсі. Їх було 12, але 4 бійці залишилися закріплюватися на іншій позицій, тож елеватор з окупантами штурмували 8 українських захисників.

"Була розтяжка, але ми її знешкодили. Ворог заховався зверху", — розповідають штурмовики ЗСУ.

Перший накат ЗС РФ відбили, як вони кажуть "відносно впевнено". Другий — не змогли відбити "внаслідок сильного вогневого впливу" — працював Bradley, танк і дрони "Баба Яга". ЗС РФ перебували з 4-го по 9-й поверхи 16-поверхової будівлі.

Окупанти кажуть, що українська група зайняла зал елеватора, а їх затисли на сходах, через що в них не залишилося виходу, крім як здатися в полон.

Російське командування обіцяло окупантам на елеваторі, що надійде допомога і їх витягнуть, тому вони тягли час. Такі обіцянки вони чули понад півтори доби.

"На третій день один виповз, в нього нога бовталася, я дошки наклав. Потім ще один виповз — їм пити дуже хотілося і їсти. Другому теж обмотав. Третій виповз — у нього уламки на всю спину і теж нога. Він плакав, говорив "У мене родина", говорив "Не вбивайте". Вони боялися, що ми будемо знущатися", — розповів штурмовик із позивним "Донтем".

Самі полонені росіяни зізнаються, що боялися здаватися в полон ЗСУ, бо наслухалися брехні в РФ про тортури та катування.

"Важко було повірити і здатися, бо в нас інші історії. Розказували, що і калічать, і піною задувають. Виявилося, що світ просто перевернувся. Дали попити і покурити. Далі наші почали зносити цю будівлю. По рації ми почули, що "наших там більше немає". Хлопці-українці викликали машину і нас швидко евакуювали під обстрілами", — розповів полонений, командир взводу, лейтенант 9-ї ОМСБр ЗС РФ Микола Сур.

Окупантів змусила здатися фраза штурмовика "Чорного", який сказав: "Хлопці, ми з вами ще 15 хвилин пободаємося, а далі вийдемо і ця будівля разом із вами впаде.

"Чорний" вивів одного з окупантів, погодував, дав покурити, розповів ситуацію і сказав, якщо той хоче, то хай повертається до своїх, але вони все одно всі загинуть. Окупант переговорив зі своїми і після цього вони всі здалися.

"Ми не знали, скільки їх там людей було. Відбивалися один-два. А потім, як зайшли, і коли вони поступово всі здалися в полон, ми від їхньої кількості трохи самі підофігіли", — розповідають штурмовики батальйону "Скала".

Брали в полон росіян 6 українських захисників, оскільки двоє під час штурму зазнали поранення.

Троє окупантів загинули під час бою.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ на Запоріжжі самотужки штурмував позиції росіян, а ті розбіглися і оголосили про український наступ.