Боєць ЗСУ самотужки штурмував позиції росіян, а ті розбіглися і оголосили про український наступ

Боєць заблукав і два дні вважався зниклим безвісти. В цей час він взяв штурмом одну з посадок, де розмістилися окупанти.

Related video

На одній з ділянок фронту російські окупанти втекли з позицій, бо подумали, що українці пішли в наступ. Про цю курйозну історію в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" розповів боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

За його словами, 20 серпня росіяни влаштували істерику в мережі, що Сили оборони пішли в наступ на Запорізькому напрямку. Насправді все відбулося не так.

"Розповідаю про вчорашню істерику п**арів, які думали що ми пішли в наступ. Один з бійців пішов на позицію до хлопців, але якимось чином пр**бався на 2 дні, вчора вийшов на зв’язок і доповів, що штурманув позицію п**арів. Наші хлопці пішли її підкріпляти, п**ари перелякались, зʼ**нули з позицій і доповіли, що х*хли пішли у наступ. Парам-пам-пам", — написав Бунятов.

В коментарях під своєю публікацією "Осман" додав, що боєць, який один штурмував ворожі позиції, ліквідував щонайменше трьох росіян, і він служить в 65-й бригаді ЗСУ. Бійця два дні вважали зниклим безвісти, оскільки він не виходив на зв'язок, бо через ворожу РЕБ не працювала рація.

Крім цього Бунятов зауважив, що це — не поодинокий випадок, коли українці наодинці штурмують позиції ЗС РФ.

В Генштабі ЗСУ 21 серпня у денному зведенні повідомили, що на Оріхівському напрямку на Запоріжжі ворожі підрозділи двічі безуспішно намагались просунутись в напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки.

Ситуація на Запорізькому напрямку за версією DeepState

Нагадаємо, що раніше ЗС РФ захопили бійців ЗСУ в Курській області, а потім разом з ними здалися в полон.