Боец ВСУ самостоятельно штурмовал позиции россиян, а те разбежались и объявили об украинском наступлении

Боец заблудился и два дня считался пропавшим без вести. В это время он взял штурмом одну из посадок, где разместились оккупанты.

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На одном из участков фронта российские оккупанты сбежали с позиций, потому что подумали, что украинцы пошли в наступление. Об этой курьезной истории в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" рассказал боец 24 ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его словам, 20 августа россияне устроили истерику в сети, что Силы обороны пошли в наступление на Запорожском направлении. На самом деле все произошло не так.

"Рассказываю о вчерашней истерике п**аров, которые думали что мы пошли в наступление. Один из бойцов пошел на позицию к ребятам, но каким-то образом пр**бался на 2 дня, вчера вышел на связь и доложил, что штурмовал позицию п**аров. Наши ребята пошли ее подкреплять, п**ары перепугались, с**нули с позиций и доложили, что х*хлы пошли в наступление. Парам-пам-пам", — написал Бунятов.

В комментариях под своей публикацией "Осман" добавил, что боец, который один штурмовал вражеские позиции, ликвидировал по меньшей мере трех россиян, и он служит в 65-й бригаде ВСУ. Бойца два дня считали пропавшим без вести, поскольку он не выходил на связь, потому что из-за вражеской РЭБ не работала рация.

Кроме этого Бунятов отметил, что это — не единичный случай, когда украинцы в одиночку штурмуют позиции ВС РФ.

В Генштабе ВСУ 21 августа в дневной сводке сообщили, что на Ореховском направлении в Запорожье вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

Ситуация на Запорожском направлении по версии DeepState

Напомним, что ранее ВС РФ захватили бойцов ВСУ в Курской области, а затем вместе с ними сдались в плен.