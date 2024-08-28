"Принесли флаг на западные окраины": ВС РФ берут в кольцо Угледар и давят в Константиновке

Количество неудачных попыток врага штурмовать Угледар измеряется уже сотнями раз. ВС РФ цели не достигли, но имеют частичный успех.

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Российские оккупанты активизировались на нескольких новых участках фронта в Донецкой области. Они с двух сторон атакуют Угледар, давят западнее Павловки и Водяного и почти выбили Силы обороны из Константиновки. Об этом пишет DeepState.

"К*цапы пытаются с флангов атаковать Угледар. Последние дни противник активизировался на двух участках — западнее Павловки и у Водяного. Цель данной акции понятна — обойти Угледар и взять его в кольцо, потому что количество неудачных попыток врага штурмовать во фронт измеряется уже сотнями раз. ВС РФ цели не достигли, но имеют частичный успех. Линия боевого соприкосновения в том районе уточняется", — говорится в сообщении.

Также продолжаются ожесточенные бои в селе Константиновка Покровского района.

"По нашей информации, в селе еще есть наша десантура, хотя враг давит очень сильно. Появилось видео, как к*цапы принесли флаг на западные окраины. Данная акция закончилась для них не очень приятно, но медийный эффект большой получился. Хотя такими темпами село удержать долго будет нереально, к сожалению", — пишут аналитики DeepState.

В ночной сводке Генштаба ВСУ 27 августа сообщалось, что на Времовском направлении противник совершил шесть безрезультатных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей обороны возле Угледара, Водяного и Пречистовки.

Напомним, что ВС РФ открыли новое направление на Донбассе — на участке под Угледаром. 2 механизированные атаки оккупанты совершили 26 августа, в каждом маневре они задействовали минимум по 10 единиц военной техники.