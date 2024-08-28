ВС РФ захватили еще два населенных пункта в Донецкой области, — DeepState (карты)

По данным аналитиков, враг также имеет успехи еще в пяти населенных пунктах. Генштаб ВСУ, со своей стороны, информирует, что Силы обороны в течение суток отбили на Покровском направлении 30 российских штурмов.

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Российские оккупанты на Донетчине имеют продвижение. Они захватили Мемрик и Калиново и продвинулись в других населенных пунктах. Об этом пишет DeepState.

По сообщению аналитиков, ВС РФ оккупировали Мемрик и Калиново.

Также российские оккупанты продвинулись в Новогродовке, Константиновке, возле Михайловки, Лесовки и Водяного.

В сводке Генштаба ВСУ 27 августа сообщалось, что на Покровском направлении, с начала суток, велось 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Силы обороны отбили 30 наступательных действий, шесть — еще продолжались.

За минувшие сутки на этом направлении было обезврежено 266 оккупантов, из них 110 — безвозвратно. Также уничтожены гаубица, гранатомет, три БПЛа и единица спецтехники. К тому же повреждены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, одна артсистема и четыре единицы автотранспорта.

Напомним, что 28 августа в DeepState сообщили, что ВС РФ активизировались на нескольких новых участках фронта в Донецкой области. Они с флангов атакуют Угледар, давят в районах Павловки и Водяного и почти выбили Силы обороны из Константиновки.