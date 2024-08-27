Залишилося 8 км: боєць 3-ї ОШБр підтвердив, що ЗСУ залишили Новогродівку (карта)

Російські війська прорвались углиб Новогродівки на Донбасі та просуваються все ближче до Покровська, відзначив погіршення ситуації український боєць із позивним "Дацик". Генштаб ЗСУ не підтверджує втрату населеного пункту.

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Бійцям ЗСУ дійсно довелося залишити місто Новогродівку, у якому до російського вторгнення проживали 14 тис. людей. Російські війська наблизилися до Покровська. Крім того, погіршується ситуація на іншій ділянці фронту — під Торецьком. Про ситуацію на Покровському напрямку станом на 27 серпня військовий із 3-ї Окремої штурмової бригади (ОМБр) ЗСУ Владислав "Дацик" написав у Telegram-каналі "Я — штурмовик".

Допис з аналізом подій на одному з відтинків лінії фронту Владислав "Дацик" опублікував о 10:18 27 серпня. У дописі йдеться про дві точки на карті — Покровськ і Торецьк. Під Покровськом ЗСУ відійшли від Новогродівки, написав боєць. Під Торецьком — підрозділи ЗС РФ наближаються з півдня, а бої відбуваються в межах міста.

Бої на Донбасі - боєць 3 ОШБр про Покровськ, Новогродівку, Торецьк 27 серпня Фото: Скриншот

Бої на Донбасі — ситуація під Покровськом 27 серпня

Новогродівка — місто у Донецькій області, у якому в мирні часи проживали 14 тис. людей. Від населеного пункту тягнуться залізничні шляхи, поруч із якими — пряма дорога, яка веде до південно-східних околиць Покровська, демонструє карта DeepState. На карті бачимо, що прорив усередину Новогродівки позначений 25-26 серпня. Більшість поки що позначено кольором, який свідчить про бої. Відстань від околиць Новогродівки до Покровська — близько 8,5 км.

Бої на Донбасі - ситуація під Покровськом і Новогродівкою 27 серпня Фото: DeepState

Зазначимо, 27 серпня аналітики OSINT-проєкту Black Bird Group проаналізували супутникові світлини позицій ЗСУ в Новогродівці, писав Фокус. Світлини начебто довели, що підрозділи ЗС РФ змогли прорвати фортифікації українців. Згідно з даними OSINTерів, попереду у росіян залишилась остання лінія оборони, яка пролягає біля сіл Лисівка та Красний Яр. У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому о 08:00 27 серпня згадується Новогродівка — це один з 11 населених пунктів на Покровському напрямку, де були штурми ворога протягом останньої доби. Всього ж відбулося 60 атак ЗС РФ, повідомило командування.

Нагадуємо, 26 серпня на Ставці командування ухвалили рішення про посилення підрозділів ЗСУ, які тримають позиції під Покровськом. Перед цим аналітики проєкту DeepState повідомили про просування росіян біля трьох населених пунктів. Саме тоді ворог міг зробити ривок вглиб Новогродівки на 1,7 км і вирівняти лінію фронту північніше від цього міста.