У Києві та ще чотирьох областях запровадили екстрені відключення світла: графіки не діють

Окрім столиці, графіки не діють у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях, попередили в ДТЕК.

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У кількох областях України запроваджено екстрені відключення електроенергії. Відповідне розпорядження дала національна енергетична компанія "Укренерго", повідомляє ДТЕК.

Посилення обмежувальних заходів пояснили складною ситуацією в енергосистемі.

Екстрені відключення світла запроваджують у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", — наголосили в ДТЕК і запевнили, що енергетики по всій країні працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновити електропостачання в домівках українців.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook екстрені відключення пояснив дефіцитом потужностей енергосистеми.

"Київ, Дніпропетровщина та Донеччина — екстрені відключення. Потужностей енергосистеми не вистачає, щоб забезпечити стабільне постачання", — зазначив він.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 26 серпня ЗС РФ завдали комбінованого удару по Україні.Російські ракети і дрони атакували критичну та цивільну інфраструктуру від сходу до заходу. Президент Володимир Зеленський повідомив про багато пошкоджень в енергетиці.

В "Укренерго" заявили, що 26 серпня Росія здійснила наймасштабнішу від початку війни ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. За словами колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова, жорсткі обмеження можуть тривати тиждень-два.