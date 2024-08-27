В Киеве и еще четырех областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

Кроме столицы, графики не действуют в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, предупредили в ДТЭК.

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В нескольких областях Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Соответствующее распоряжение дала национальная энергетическая компания "Укрэнерго", сообщает ДТЭК.

Усиление ограничительных мер объяснили сложной ситуацией в энергосистеме.

Экстренные отключения света вводят в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", — отметили в ДТЭК и заверили, что энергетики по всей стране работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах украинцев.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook экстренные отключения объяснил дефицитом мощностей энергосистемы.

"Киев, Днепропетровская и Донецкая области — экстренные отключения. Мощностей энергосистемы не хватает, чтобы обеспечить стабильное снабжение", — отметил он.

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Напомним, 26 августа ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине. Российские ракеты и дроны атаковали критическую и гражданскую инфраструктуру от востока до запада. Президент Владимир Зеленский сообщил о многих повреждениях в энергетике.

В "Укрэнерго" заявили, что 26 августа Россия осуществила самую масштабную с начала войны ракетно-пушечную атаку на украинскую энергосистему. По словам бывшего министра топлива и энергетики Ивана Плачкова, жесткие ограничения могут продлиться неделю-две.