Полетіли у Росію та Білорусь: наслідки нічної атаки "шахедів" на Україну (фото)

ППО працювала у восьми областях України. Було збито 24 дрони, а 25 — впали самостійно.

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У ніч на 31 серпня росіяни завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Воронезької області, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із території окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області. Про це повідомили у Повітряних силах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Повідомляється, що в результаті протиповітряного бою було збито 24 ударних БпЛА Shahed-131/136, а ще 25 локаційно втрачені (впали самостійно).

Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – до Білорусі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Полтавська область

Начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін про наслідки атаки на область не повідомляв. Також нічого не писала в.о. міського голови Катерина Ямщикова. Місцеві Telegram-канали інформували про роботи ППО.

Черкаська область

На Черкащині збили три "шахеди", повідомив глава області Ігор Табурець.

Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки. Люди не постраждали.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині також було знищено 3 "шахеди", повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог бив з артилерії по Нікополю та Марганцю, поінформував посадовець. Постраждала 58-річна жінка, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 7 багатоповерхівок і 4 приватні будинки, господарська споруда. Понівечені адмінбудівля, магазини, салон краси, агентство нерухомості, стоматологічний кабінет, автобусна зупинка, медзаклад та ліцей. Зачепило лінії електропередач і газогін.

Чернігівська область

Очільник Чернігівської області В'ячеслав Чаус подробиці нічної атаки не оприлюднив.

Кіровоградська область

Після тривог на Кіровоградщині обійшлося без наслідків, повідомив глава області Андрій Райкович.

Миколаївська область

Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, у ніч на 31 серпня силами й засобами протиповітряної оборони було знищено один БпЛА типу "шахед".

Сумська область

Вночі та зранку на Сумщині через російські удари було зафіксовано 73 вибухи.

Окупанти били зі ствольної артилерії, застосували КАБи, міномети, скиди з дронів та здійснили атаки ударними БПЛА типу "Ланцет", повідомили в ОВА.

Нагадаємо, у суботу, 31 серпня, Київщина пережила вже четверту повітряну атаку за цей тиждень. У місті та області без руйнувань та потерпілих.