Нічна атака БпЛА на Київ: ППО знищила усі російські дрони

Загалом тривога у столиці тривала майже чотири години. У Києві без руйнувань та потерпілих.

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У суботу, 31 серпня, Київ пережив вже четверту повітряну атаку за цей тиждень. Росіяни знову застосували ударні БпЛА, попередньо "Shahed", інформує Київська міська військова адміністрація.

На Київ баражуючі боєприпаси заходили хвилями з різних напрямків протягом всієї ночі.

Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже 4 години, з 0:14 до 8:13

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували місту, були знищені.

Попередньо, в місті без руйнувань та потерпілих, інформують у КМВА.

"Як ви бачите — Київ був і завжди буде пріоритетною ціллю для російського агресора в цій війні. Тому наполегливо прошу киян і гостей міста — будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги — прямуйте до укриття! Бережіть себе!", — цитують у міській військовій адміністрації начальника КМВА Сергія Попка.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок атаки влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. Відсутні також постраждалі

Падіння уламків "шахедів" фіксувалося поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння лісової та трав’яної підстилки у 3 районах області, — додав Руслан Кравченко.

Нагадаємо, під час атаки 29 серпня уламки ударного російського безпілотника впали на дитячий майданчик у Дніпровському районі Києва.

26 серпня ЗС РФ вдарили по Києву та Київській області двома хвилями дронів-камікадзе "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили близько 20 російських цілей.