Ночная атака БпЛА на Киев: ПВО уничтожила все российские дроны

Всего тревога в столице продолжалась почти четыре часа. В Киеве без разрушений и пострадавших.

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В субботу, 31 августа, Киев пережил уже четвертую воздушную атаку за эту неделю. Россияне снова применили ударные БпЛА, предварительно "Shahed", информирует Киевская городская военная администрация.

На Киев барражирующие боеприпасы заходили волнами с разных направлений в течение всей ночи.

Воздушная тревога в столице объявлялась четыре раза и суммарно длилась почти 4 часа, с 0:14 до 8:13

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали городу, были уничтожены.

Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших, информируют в КГВА.

"Как вы видите — Киев был и всегда будет приоритетной целью для российского агрессора в этой войне. Поэтому настоятельно прошу киевлян и гостей города — будьте сознательны и дисциплинированы. Всегда выполняйте правила поведения при объявлении воздушной тревоги — направляйтесь в укрытие! Берегите себя!", — цитируют в городской военной администрации начальника КГВА Сергея Попко.

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что в результате атаки попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет. Отсутствуют также пострадавшие

Падение обломков "шахедов" фиксировалось вне населенных пунктов на открытых участках местности.

В результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной и травяной подстилки в 3 районах области, — добавил Руслан Кравченко.

Напомним, во время атаки 29 августа обломки ударного российского беспилотника упали на детскую площадку в Днепровском районе Киева.

26 августа ВС РФ ударили по Киеву и Киевской области двумя волнами дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили около 20 российских целей.