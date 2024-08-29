Київ вночі атакували "шахеди": пролунали вибухи, є руйнування

За даними місцевої влади, уламки ударних БПЛА впали у Дніпровському, Деснянському та Голосіївському районах. Інформація про постраждалих не надходила.

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29 серпня російські окупанти атакували Київ ударними дронами-камікадзе. В столиці працювала протиповітряна оборона. Уламки дронів впали в трьох районах Києва, є пошкодження будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА. Екстрені служби прямують для перевірки. За інформацією оперативних служб, у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на 6 поверсі житлового будинку. В квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Екстрені служби прямують на місце. Інформація щодо завданої шкоди та потерпілих зʼясовується", — проінформував він.

Також Кличко повідомив, що уламки дрону впали в Деснянському районі. Там зайнялася альтанка в котеджному містечку. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.

В Деснянському районі міста, попередньо, уламки впали на територію приватного домогосподарства. Інформація щодо потерпілих відсутня.

Нагадаємо, 28 серпня ЗС РФ на Донеччині скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району, внаслідок чого під завалами власного будинку загинула ціла родина.