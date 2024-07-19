"Знакова подія": "Іскандер", який летів бомбити Одеську область, збили ще у повітрі
Речник ВМС не уточнив, чим саме збили "Іскандер", проте дописувачі у коментарях припускають, що Одесу прикрили американськими зенітно-ракетними комплексами "Patriot".
Оперативно-тактичну ракетну зброю "Іскандер", якою Росія 18 липня атакувала Одеську область, було збито. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Ракету ОТРК Іскандер, що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія", — написав Плетенчук.
Він також нагадав, що кілька попередніх ракет били по українській портовій інфраструктурі.
Речник ВМС не уточнив, чим саме збили "Іскандер", проте дописувачі у коментарях припускають, що Одесу прикрили американськими зенітно-ракетними комплексами "Patriot".
Нагадаємо, 17 липня Дмитро Плетенчук повідомив, що за час повномасштабного вторгнення російських військ Україна знищила 28 кораблів країни-окупанта.
15 липня Дмитро Плетенчук заявив, що Росія вивела з окупованого Криму усі сторожові кораблі свого Чорноморського флоту.