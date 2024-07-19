"Знакова подія": "Іскандер", який летів бомбити Одеську область, збили ще у повітрі

Речник ВМС не уточнив, чим саме збили "Іскандер", проте дописувачі у коментарях припускають, що Одесу прикрили американськими зенітно-ракетними комплексами "Patriot".

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Оперативно-тактичну ракетну зброю "Іскандер", якою Росія 18 липня атакувала Одеську область, було збито. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ракету ОТРК Іскандер, що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія", — написав Плетенчук.

пост Плетенчука Фото: Скриншот

Він також нагадав, що кілька попередніх ракет били по українській портовій інфраструктурі.

Речник ВМС не уточнив, чим саме збили "Іскандер", проте дописувачі у коментарях припускають, що Одесу прикрили американськими зенітно-ракетними комплексами "Patriot".

Коментарі Фото: Скриншот

Нагадаємо, 17 липня Дмитро Плетенчук повідомив, що за час повномасштабного вторгнення російських військ Україна знищила 28 кораблів країни-окупанта.

15 липня Дмитро Плетенчук заявив, що Росія вивела з окупованого Криму усі сторожові кораблі свого Чорноморського флоту.