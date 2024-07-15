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Воєнний фокус Російсько-українська війна

РФ вивела з окупованого Криму усі сторожові кораблі, — речник ВМС

сторожові кораблі, Чорноморський флот РФ
Фото: РИА Новости | Архівне фото: сторожові кораблі Чорноморського флоту РФ

Саме зараз, стверджує Дмитро Плетенчук, виходить останнє сторожове судно ВМС РФ.

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Росія вивела з окупованого Криму усі сторожові кораблі свого Чорноморського флоту. Зараз виходить останній. Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук у Facebook.

"Останній сторожовий корабель ЧФ РФ просто зараз звалює з нашого Криму", — написав він.

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Пост Дмитра Плетенчука
Фото: Скриншот

Нагадаємо, Україна, яка не має у своєму розпорядженні великих військових кораблів, була змушена виявити винахідливість і топити російській кораблі морськими дронами й ракетами Storm Shadow та ATACMS.

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Затоплення крейсеру "Москва"
Фото: Telegram

Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів РФ, зокрема п'ятьох було ліквідовано внаслідок підриву на морських мінах, повідомив командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа. Віцеадмірал зазначив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.

сторожові кораблі, Чорноморський флот РФ Fullscreen
Архівне фото: Чорноморський флот РФ
Фото: РИА Новости

Нагадаємо, минулого тижня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповідав, що росіяни збирають уламки морських дронів, якими Україна атакує їхній флот, і намагаються відтворити безпілотники, зокрема морський дрон Magura V5. Саме "Магура" уразив 24 російських кораблі.