РФ вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли, — спикер ВМС

Именно сейчас, утверждает Дмитрий Плетенчук, выходит последнее сторожевое судно ВМС РФ.

Related video

Россия вывела из оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота. Сейчас выходит последний. Об этом заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в Facebook.

"Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма", — написал он.

Пост Дмитрия Плетенчука Фото: Скриншот

Напомним, Украина, которая не имеет в своем распоряжении больших военных кораблей, была вынуждена проявить изобретательность и топить российские корабли морскими дронами и ракетами Storm Shadow и ATACMS.

Затопление крейсера "Москва" Фото: Telegram

Украина уничтожила или повредила 27 военных кораблей РФ, в том числе пять были ликвидированы в результате подрыва на морских минах, сообщил командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. Вице-адмирал отметил, что Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места.

Архивное фото: Черноморский флот РФ Фото: РИА Новости

Напомним, на прошлой неделе представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказывал, что россияне собирают обломки морских дронов, которыми Украина атакует их флот, и пытаются воссоздать беспилотники, в частности морской дрон Magura V5. Именно "Магура" поразил 24 российских кораблей.