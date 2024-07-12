Збирають уламки: в РФ намагаються відтворити морські дрони Magura V5, — ГУР (відео)

Нині Україна значно випереджає Росію у розвитку безпілотників зокрема на морі. І агресор намагається перехопити ініціативу.

Related video

Україна зараз значно випереджає Росію у розвитку морських дронів. І росіяни ретельно збирають уламки морських українських дронів, аби відтворити їх. Про це в ефірі "Телемарафону" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, росіяни збирають та вивчають уламки українських морських дронів після кожної вдалої операції та намагаються їх відтворити.

"Маємо констатувати, що ані промислове шпигунство, ані така діяльність не дозволила сьогодні агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем, морських ударних дронів. Україна в цьому питанні значно випереджає Росію", — сказав Юсов.

Юсов розповів. що росіяни збирають уламки українських морських дронів

Представник ГУР нагадав, що такі безпілотники є на озброєнні багатьох країн, але саме на рахунку морського дрону Magura V5 найбільш результативне використання.

Юсов зазначив, що найбільше його в "Магурі" вражає те, що він атакує морські цілі – ворожі кораблі разом із екіпажем та БК, коли оператор знаходиться взагалі в іншому місці. На його думку, це справжня "зброя майбутнього".

"Разом з тим над цим працюють віддалено оператори. Це така у нас зброя майбутнього. І "Магура" це успішне застосування цієї зброї майбутнього. Думаю, що розвиток буде карколомний в багатьох сферах. Це не лише ударний дрон, а він виконує і розвідувальні, евакуаційні місії. Це платформа. Яка має великі перспективи, велике майбутнє", — додав він.

За його словами, в світі цікавляться цією зброєю, але сьогодні вона має працювати на звільнення української землі, моря і неба.

Що відомо про дрон "Магура"

Magura V5 — це український безпілотний надводний дрон, який використовується для розвідки та знищення російських цілей.

Раніше "Political Science and Security Studies Journal" провів дослідження та визначив, що саме цей дрон знищив найбільшу кількість російських кораблів за час великої війни.

Робота дрону Magura V5

За їхніми даними, під ударом морських дронів опинилися 22 кораблі окупантів, вісім з них вдалося знищити. "Микола" та "Мамай" уразили два кораблі, Sea Baby — чотири, а Magura V5 — 14.

Нагадаємо, у РФ заявили, що російські малі ракетні кораблі отримають додатковий захист машинного відділення від українських морських дронів MAGURA. Це найбільш вразливе місце подібних кораблів.