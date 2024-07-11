Украинский морской дрон Magura V5 поразил больше всего кораблей РФ: список

Magura V5 стал первым в мире беспилотным аппаратом, который полностью уничтожил вражеский корабль. Всего он атаковал 14 российских целей.

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Украинский безэкипажный катер Magura V5 поразил больше всего целей Военно-морского флота Российской Федерации. Об этом пишет польский журнал "Political Science and Security Studies Journal".

Как отмечают в издании, Magura V5 выполняет спасательные и боевые операции, а также обеспечивает противоминную оборону и защиту флота. Благодаря гидродинамическому корпусу и V-образному профилю он обладает высокой маневренностью и скрытностью.

Авторы статьи подчеркнули, что Magura V5 стал первым в мире беспилотником, который полностью уничтожил корабль. Среди всех украинских морских з дронов он назван самым результативным. Всего на счету Magura V5 14 российских целей:

разведывательный корабль "Иван Хурс";

патрульный корабль "Сергей Котов";

десантный катер "Д-144 Серна";

десантный катер "Д-295 Акула";

ракетный катер "Ивановец";

большой десантный корабль "Цезарь Куников";

патрульный корабль "Сергей Котов";

два скоростных катера специального назначения "РИФ-75".

Напомним, 10 мая представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Magura V5 уже нанесли ущерб Черноморскому флоту РФ на 500 миллионов долларов. В частности, спикер отметил работу спецподразделения "Группа 13" ГУР.

Также сообщалось, что морской дрон Magura V5 оснастили с ракетами типа "воздух-воздух" Р-73. Удар этими ракетами по российскому катеру "Мангуст" является первым известным случаем применения многоцелевого морского беспилотника в бою против врага на море.