"Грозное оружие": в ГУР рассказали, как совершенствуют дроны Magura V5 (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, после каждой удачной операции проводится тщательный анализ. Разработчики каждый раз работают над совершенствованием боевой части морского дрона.

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Многоцелевые надводные беспилотные лодки Magura V5, разработанные для Главного управления разведки Министерства обороны Украины, уже нанесли ущерб Черноморскому флоту РФ на 500 млн долларов. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил мастерство украинских производителей, которым удалось сделать уникальное средство, которое может поражать не только флот врага, но и вооружение и личный состав, который находится на борту кораблей в момент их уничтожения. В частности Юсов отметил работу спецподразделения "Группа 13" ГУР.

"Это сочетание, которое постоянно совершенствуется и дает все новые и новые результаты. Действительно, сегодня морской дрон Magura в руках операторов ГУР МО — грозное оружие и, наверное, наиболее эффективный истребитель Черноморского флота агрессора за период полномасштабного вторжения. Уже по состоянию на сейчас на более 500 миллионов долларов Черноморский флот агрессора понес убытки в результате эффективных действий спецназовцев Главного управления разведки с использованием дронов Magura", — рассказал Юсов.

Он добавил, что постоянно продолжается процесс совершенствования морского дрона. После каждой удачной операции проводится тщательный анализ. Исследуются действия врага, который также учится и пытается находить средства и инструменты противодействия и, соответственно, использовать новую тактику для того, чтобы защищать свои корабли.

"Все это анализируется и делаются соответствующие выводы. Совершенствуется как само средство поражения Magura, и что касается и оснащения, и боевой части и других моментов, которые становятся каждый раз новыми сюрпризами для врага. Безусловно совершенствуется тактика использования украинских морских дронов специалистами ГУР МО. Это дает свои результаты", — сказал Юсов.

Напомним, 6 мая морской дрон Magura V5 поразил катер "Мангуст" Вооруженных сил Российской Федерации, который был пришвартован в пункте базирования в районе поселка Черноморское.

Сообщалось, что вероятно во время этой атаки была впервые использована обновленная версия Magura V5. Дрон мог быть с зенитной ракетой Р-73.