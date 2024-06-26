"Это отдельный план": морские дроны Magura V5 снова удивят оккупантов, — ГУР

Дроны Magura V5 можно применять не только для уничтожения целей, но и для других миссий, отметил спикер разведывательного ведомства Андрей Юсов.

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Украинские безэкипажные катера Magura V5 еще эффективно уничтожает военно-морской флот Российской Федерации и еще не раз удивит оккупантов. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Как отмечает Андрей Юсов Magura V5 — это многоцелевая платформа, но наиболее зрелищно она используется как ударный морской дрон. Ее также можно применять для разведки, эвакуации и прочих нужд. Что касается, поражения целей, это всегда комплексные мероприятия, в которых задействованы разные средства.

"Это отдельный план, замысел, операция. Мы его раскрывать не будем, но мы видели, как Magura V5 успешно уничтожала, например, большие десантные корабли", — подчеркнул представитель разведывательного ведомства.

Андрей Юсов подчеркнул, что операторов спецподразделения ГУР "Group 13" постоянно совершенствуют свою тактику и навыки управления дронами Magura V5. К примеру, безэкипажные катера прорывают бонные заграждения, после чего другие дроны атакую цель.

"Враг еще неоднократно будет очень удивлен", — подчеркнул спикер ГУР.

Напомним, командир спецподразделения ГУР Group 13 "Тринадцатый" рассказал, способен ли дрон Magura уничтожить Крымский мост. По его словам, Magura — это не корпус, а "начинка", поэтому дрон могут менять в зависимости от приоритетов.

"Тринадцатый" также подтвердил, что одна из новых модификаций дрона Magura имеет на борту ракеты Р-73. Это советские ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения.