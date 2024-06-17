"Они очень их боятся": в ГУР подтвердили, что вооружили Magura ракетами Р-73 (видео)

Морские дроны Magura держат в страхе даже российскую авиацию. Командир Group 13 подчеркнул, что "такого ни у кого нет".

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Командир спецподразделения ГУР Group 13 с позывным "Тринадцатый" подтвердил, что одна из новых модификаций Magura имеет на борту ракеты Р-73. Его слова передали в Главном управлении разведки Минобороны 17 июня.

В разведке объяснили, что Р-73 — это советские ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения. Вооруженные морские дроны Magura уже были применены в Черном море, став "серьезным фактором страха и риска" для вражеской авиации.

"Они эффективны, они очень их боятся. Когда они их видят, то не хотят подлетать даже. А уникальность в том, что такого ни у кого нет. [...] Уже серьезное вооружение установлено, и оно будет давать свои результаты", — рассказал "Тринадцатый".

Командир Group 13 вспомнил свои эмоции, когда управляемый им дрон поразил российский разведывательный корабль "Иван Хурс".

"Адреналин просто накрывает. Руки — мокрые. При том, что дроном надо управлять достаточно ювелирно, я бы сказал — нежно. Движения не должны быть резкие и неконтролируемые. Все должно происходить плавно, и ты должен чувствовать, насколько тебе дать влево-вправо, ускориться", — поделился он.

В ГУР добавили, что морские дроны Magura уже доказали свою эффективность, лишив РФ доминирования в Черном море и снизив угрозы для Украины.

"Черноморский флот РФ при поддержке авиации и других компонентов давил и пытался создавать дополнительные угрозы для Украины, наших Сил безопасности и обороны: в частности, угрозы десантных операций. Морские дроны, прежде всего — Magura V5, стали таким асимметричным ответом, который враг до сих пор не может догнать", — подчеркнул представитель ведомства Андрей Юсов.

Интервью с "Тринадцатым" (об эмоциях во время поражения "Ивана Хурса" и вооружении Magura — с 22:41 и 27:29 соответственно)

Напомним, военнослужащий Тарас Остапчук рассказал, что ВСУ применяют на фронте четыре типа платформ Ratel. Эти дроны управляются через спутниковый интернет Starlink.

В СМИ сообщили, что Украина лидирует в гонке дронов на фронте как по количеству, так и по инновациям. Отмечается, что именно БПЛА могли сыграть не последнюю роль в том, что Силам обороны удалось сдержать наступление ВС РФ в Харьковской области.