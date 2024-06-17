"Ездят по Starlink": в Украине улучшают наземных роботов Ratel, на что они теперь способны

Дроны Ratel наносят удары по оккупантам, минируют территории, перевозят грузы и эвакуируют раненых. При этом аппараты постоянно улучшаются по запросам военных.

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Силы обороны Украины применяют на фронте различные модификации наземных роботизированных платформ Ratel, которые управляются через спутниковый интернет Starlink. Об улучшении и применении роботов Ratel рассказал руководитель компании-производителя, военнослужащий Тарас Остапчук в интервью изданию Defense Express.

На сегодняшний день бойцы ВСУ применяют на фронте четыре типа платформ Ratel: дрон-камикадзе, эвакуатор, логистический дрон и дрон для дистанционного минирования. По словам Тараса Остапчука, компания учитывает отзывы военных и постоянно совершенствует своих роботов. Так, на фронте появилась итерация этих платформ и в скором времени ожидается шестая.

"Наши платформы ездят по Starlink уже более полугода. Наш оператор может находиться в любой точке мира и управлять платформой", — подчеркнул глава компании Ratel.

Платформа Ratel для эвакуации Фото: Ratel

Тарас Остапчук также отметил, что каждый наземный дрон имеет свои ограничения по дальности. К примеру робот для дистанционного минирования в среднем может преодолевать 3 километра. В свою очередь платформа-эвакуатор поставила своеобразный рекорд, преодолев 30 километров. Такое расстояние робот может проехать с нагрузкой в три человека, что равно примерно 450 килограммам.

Роботизированная платформа Ratel Фото: Ratel

Сейчас также разрабатывается дополнительная надстройка для дрона-логиста, которая позволит ему одновременно нести 10 противотанковых мин для минирования территорий. Тарас Остапчук подчеркну, что у компании уже есть прямые контракты с подразделениями ВСУ. Также завершается процесс подписания договора с Минцифры и Агентством оборонных закупок.

Платформа Ratel с боеприпасами Фото: Ratel

Напомним, в октябре прошлого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинские инженеры разработали инновационного наземного робота Ratel S, который способен атаковать вражеские цели с безопасного расстояния.

В апреле этого года Михаил Федоров сообщил, что робот-камикадзе Ratel S поразил мост в селе Ивановское Донецкой области на Бахмутском направлении и ощутимо навредил логистике российских оккупантов.