Эффективное оружие против инженерных войск РФ: эксперты назвали преимущества робота Ratel S в ВСУ

Украинские наземные беспилотники разрушают коммуникации российских оккупантов и препятствуют их логистике. По мнению экспертов, они предоставляют ВСУ преимущество и демонстрируют рост роли дронов в войне.

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Украинский наземный беспилотный аппарат Ratel S наносит эффективные удары по логистике российских оккупантов, демонстрирует гибкость украинской стратегии и рост роли технологий в бою. Эксперты сайта Army Recognition предоставили оценку использования таких дронов на поле боя.

Как отмечает Army Recognition, видео, опубликованное 2 апреля 2024 года, раскрывает стратегическое использование наземных дронов украинского производства Ratel S в сложной миссии сноса моста в селе Ивановское Донецкой области. Это действие эффективно противостояло усилиям российских инженерных войск и продемонстрировало тактическое преимущество и инновационное мастерство украинских сил в использовании беспилотных технологий для успеха на поле боя.

Дрон Ratel S взрывает мост Фото: Army Recognition

Дрон Ratel S, разработанный в сотрудничестве с украинской оборонной ассоциацией Brave1 и предназначенный для перевозки противотанковых мин, является примером совмещения робототехники и военной стратегии, он предлагает недорогое эффективное решение для операций на поле боя. Видео показывает успешную миссию Ratel S, где с его помощью был разрушен мост, что значительно помешало деятельности российских инженерных войск.

Оснащенный противотанковыми минами или боевым модулем, Ratel S позволяет операторам поражать танки или укрепления противника с безопасного расстояния. С максимальной скоростью 24 км/ч, рабочим радиусом 6 км и временем автономной работы 2 часа он может похвастаться бесшумной работой для незаметного приближения к вражеским линиям. Его конструкция оптимизирована для уничтожения живой силы и техники противника, размещении противотанковых взрывных устройств или минометных снарядов.

В апреле 2023 года демонстрационное видео показало Ratel S с двумя противотанковыми минами TM-62, что свидетельствует о его способности успешно нести такие мощные боеприпасы. TM-62M — это большая фугасная противотанковая мина в металлическом корпусе, которую можно разворачивать механически или вручную. На других изображениях робот оснащен двумя минометными снарядами, что указывает на его универсальность в перевозке различных типов боеприпасов и взрывчатых зарядов.

Принятие наземных беспилотников, как Ratel S, произошло после успешного опыта использования беспилотных летательных аппаратов, что говорит о стратегической эволюции российско-украинской войны в направлении использования недорогих роботизированных решений для эффективного ведения боевых действий.

По мнению экспертов сайта, подобные разработки свидетельствуют о переходе к более автономным и дистанционно управляемым системам на поле боя, предоставляя украинским силам инновационные средства противодействия позициям противника и минимизируя риск для личного состава. Стратегическое внедрение сухопутных дронов, таких как Ratel S, демонстрирует не только изобретательность и устойчивость украинской военной стратегии, но и рост роли технологий в формировании современных боевых сценариев.

Тарас Остапчук, разработчик Ratel S, отмечает, что этот проект является результатом частной инициативы, а производство осуществляется краудфандингом. Ожидается, что успешное завершение государственных испытаний даст начало официальному развертыванию этих беспилотных средств в Вооруженных силах Украины. Видение Остапчука включает построение прочного сообщества в секторе оборонных технологий, содействие обмену опытом и возможности сотрудничества.

Небольшие наземные дроны также эффективны в уничтожении живой силы российских оккупантов, недавно сообщалось, что дрон, похожий на Ratel S, незаметно заминировал укрепления россиян и эффективно уничтожил их.