Ефективна зброя проти інженерних військ РФ: експерти назвали переваги робота Ratel S у ЗСУ

Українські наземні безпілотники руйнують комунікації російських окупантів та перешкоджають їхній логістиці. На думку експертів, вони надають ЗСУ перевагу та демонструють зростання ролі дронів у війні.

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Український наземний безпілотний апарат Ratel S завдає ефективних ударів по логістиці російських окупантів, демонструє гнучкість української стратегії та зростання ролі технологій у бою. Експерти сайту Army Recognition надали оцінку використання таких дронів на полі бою.

Як зазначає Army Recognition, відео, опубліковане 2 квітня 2024 року, розкриває стратегічне використання наземних дронів українського виробництва Ratel S у складній місії знесення мосту в селі Іванівське Донецької області. Ця дія ефективно протистояла зусиллям російських інженерних військ та продемонструвала тактичну перевагу та інноваційну майстерність українських сил у використанні безпілотних технологій для успіху на полі бою.

Дрон Ratel S підриває міст Фото: Army Recognition

Дрон Ratel S, розроблений у співпраці з українською оборонною асоціацією Brave1 та призначений для перевезення протитанкових мін, є прикладом суміщення робототехніки та військової стратегії, він пропонує недороге ефективне рішення для операцій на полі бою. Відео показує успішну місію Ratel S, де з його допомогою був зруйнований міст, що значно перешкодило діяльності російських інженерних військ.

Оснащений протитанковими мінами або бойовим модулем, Ratel S дозволяє операторам вражати танки або укріплення противника з безпечної відстані. З максимальною швидкістю 24 км/год, робочим радіусом 6 км і часом автономної роботи 2 години він може похвалитися безшумною роботою для непомітного наближення до ворожих ліній. Його конструкція оптимізована для знищення живої сили та техніки противника, розміщенні протитанкових вибухових пристроїв або мінометних снарядів.

У квітні 2023 року демонстраційне відео показало Ratel S з двома протитанковими мінами TM-62, що свідчить про його здатність успішно нести такі потужні боєприпаси. TM-62M — це велика фугасна протитанкова міна в металевому корпусі, яку можна розгортати механічно або вручну. На інших зображеннях робот оснащений двома мінометними снарядами, що вказує на його універсальність у перевезенні різних типів боєприпасів та вибухових зарядів.

Прийняття наземних безпілотників, як Ratel S, відбулося після успішного досвіду використання безпілотних літальних апаратів, що говорить про стратегічну еволюцію російсько-української війни у напрямку використання недорогих роботизованих рішень для ефективного ведення бойових дій.

На думку експертів сайту, подібні розробки свідчать про перехід до більш автономних та дистанційно керованих систем на полі бою, надаючи українським силам інноваційні засоби протидії позиціям противника та мінімізуючи ризик для особового складу. Стратегічне впровадження сухопутних дронів, таких як Ratel S, демонструє не лише винахідливість та стійкість української військової стратегії, але й зростання ролі технологій у формуванні сучасних бойових сценаріїв.

Тарас Остапчук, розробник Ratel S, наголошує, що цей проєкт є результатом приватної ініціативи, а виробництво здійснюється краудфандингом. Очікується, що успішне завершення державних випробувань дасть початок офіційному розгортанню цих безпілотних засобів у Збройних силах України. Бачення Остапчука включає побудову міцної спільноти в секторі оборонних технологій, сприяння обміну досвідом та можливості співпраці.

Невеликі наземні дрони також ефективні у знищенні живої сили російських окупантів, нещодавно повідомлялося, що дрон, схожий на Ratel S, непомітно замінував укріплення росіян та ефективно знищив їх.