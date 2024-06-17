"Їздять по Starlink": в Україні покращують наземних роботів Ratel, на що вони тепер здатні

Дрони Ratel завдають ударів по окупантах, мінують території, перевозять вантажі та евакуюють поранених. При цьому апарати постійно поліпшуються за запитами військових.

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Сили оборони України застосовують на фронті різні модифікації наземних роботизованих платформ Ratel, які управляються через супутниковий інтернет Starlink. Про покращення та застосування роботів Ratel розповів керівник компанії-виробника, військовослужбовець Тарас Остапчук в інтерв'ю виданню Defense Express.

На сьогодні бійці ЗСУ застосовують на фронті чотири типи платформ Ratel: дрон-камікадзе, евакуатор, логістичний дрон і дрон для дистанційного мінування. За словами Тараса Остапчука, компанія враховує відгуки військових і постійно вдосконалює своїх роботів. Так, на фронті з'явилася ітерація цих платформ і незабаром очікується шоста.

"Наші платформи їздять по Starlink уже понад півроку. Наш оператор може перебувати в будь-якій точці світу і керувати платформою", — підкреслив глава компанії Ratel.

Платформа Ratel для евакуації Фото: Ratel

Тарас Остапчук також зазначив, що кожен наземний дрон має свої обмеження за дальністю. Приміром робот для дистанційного мінування в середньому може долати 3 кілометри. Зі свого боку платформа-евакуатор поставила своєрідний рекорд, подолавши 30 кілометрів. Таку відстань робот може проїхати з навантаженням у три людини, що дорівнює приблизно 450 кілограмам.

Роботизована платформа Ratel Фото: Ratel

Наразі також розробляється додаткова надбудова для дрона-логіста, яка дасть йому змогу одночасно нести 10 протитанкових мін для мінування територій. Тарас Остапчук наголосив, що у компанії вже є прямі контракти з підрозділами ЗСУ. Також завершується процес підписання договору з Мінцифри та Агентством оборонних закупівель.

Платформа Ratel із боєприпасами Фото: Ratel

Нагадаємо, у жовтні минулого року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українські інженери розробили інноваційного наземного робота Ratel S, який здатний атакувати ворожі цілі з безпечної відстані.

У квітні цього року Михайло Федоров повідомив, що робот-камікадзе Ratel S вразив міст у селі Іванівське на Донеччині на Бахмутському напрямку і відчутно нашкодив логістиці російських окупантів.