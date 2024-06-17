"Вони дуже їх бояться": у ГУР підтвердили, що озброїли Magura ракетами Р-73 (відео)

Морські дрони Magura тримають в страху навіть російську авіацію. Командир Group 13 підкреслив, що "такого ні в кого немає".

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Командир спецпідрозділу ГУР Group 13 з позивним "Тринадцятий" підтвердив, що одна з нових модифікацій Magura має на борту ракети Р-73. Його слова передали у Головному управлінні розвідки Міноборони 17 червня.

У розвідці пояснили, що Р-73 ― це радянські ракети класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення. Озброєні морські дрони Magura вже були застосовані у Чорному морі, ставши "серйозним фактором страху й ризику" для ворожої авіації.

"Вони ефективні, вони дуже їх бояться. Коли вони їх бачать, то не хочуть підлітати навіть. А унікальність в тому, що такого ні в кого немає. […] Вже серйозне озброєння встановлене, і воно буде давати свої результати", — розповів "Тринадцятий".

Командир Group 13 пригадав свої емоції, коли керований ним дрон уразив російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

"Адреналін просто накриває. Руки ― мокрі. При тому, що дроном треба керувати досить ювелірно, я б сказав ― ніжно. Рухи не мають бути різкі й неконтрольовані. Все має відбуватись плавно, і ти маєш відчувати, наскільки тобі дати вліво-вправо, прискоритися", — поділився він.

У ГУР додали, що морські дрони Magura вже довели свою ефективність, позбавивши РФ домінування у Чорному морі та знизивши загрози для України.

"Чорноморський флот РФ за підтримки авіації та інших компонентів тиснув і намагався створювати додаткові загрози для України, наших Сил безпеки й оборони: зокрема, загрози десантних операцій. Морські дрони, насамперед ― Magura V5, стали такою асиметричною відповіддю, яку ворог досі не може наздогнати", ― підкреслив представник відомства Андрій Юсов.

Інтерв"ю з "Тринадцятим" (про емоції під час ураження "Івана Хурса" та озброєння Magura — з 22:41 і 27:29 відповідно)

Нагадаємо, військовослужбовець Тарас Остапчук розповів, що ЗСУ застосовують на фронті чотири типи платформ Ratel. Ці дрони управляються через супутниковий інтернет Starlink.

У ЗМІ повідомили, що Україна лідирує в перегонах дронів на фронті як за кількістю, так і за інноваціями. Зазначається, що саме БПЛА могли зіграти не останню роль у тому, що Силам оборони вдалося стримати наступ ЗС РФ у Харківській області.