Морський дрон влучив у корабель РФ "Іван Хурс": журналіст опублікував момент удару (відео)

За словами журналіста Ореста Сохара, російський генерал Ігор Конашенков двічі збрехав, коли заявляв, що ЗС РФ знищили три морські дрони ЗСУ.

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Український журналіст Орест Сохар 25 травня опублікував у своєму Telegram-каналі відео з моментом атаки українського дрона ГУР на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

"Конашенко брехав двічі, стверджуючи, що всі "три морські дрони були знищені зі штатного озброєння російського судна", і що сам "корабель не постраждав". Щонайменше один із дронів потрапив у ворожий об'єкт", — написав Сохар.

Атака на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс"

24 травня російські ЗМІ заявили про ймовірну атаку на російський корабель проєкту 18280 "Іван Хурс".

Згодом було встановлено, що Кримський міст був тимчасово закритий протягом дня 24 травня у зв'язку з проведенням навчань у цьому районі. Українська сторона висловила припущення про можливий зв'язок цієї ситуації з нападом невідомих безпілотних апаратів на розвідувальний корабель Чорноморського флоту Росії.

Раніше росЗМІ заявляли про ліквідацію трьох українських дронів, які атакували судно. За інформацією Міноборони РФ, всі катери противника нібито були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля в 140 км на північний схід від протоки Босфор.