Кримський міст задимився: ЗС РФ закрили переправу через "навчання" (фото, відео)

Російські пропагандисти говорять про встановлення димової завіси над мостом. А в Україні припускають, що розвідувальний корабель ЧМФ РФ "Іван Хурс" був атакований дронами.

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Кримський міст закрили вдень 24 травня через навчання, що проводяться в районі. Про це повідомив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

Рух мостом обіцяють відновити за кілька годин. Аксьонов просить мешканців анексованого півострова довіряти перевіреним джерелам інформації.

Російські мілітарі-пабліки пишуть, що це кадри навчань щодо постановки димової завіси над Кримським мостом. А українські моніторингові канали повідомляють про приліт морських дронів російським кораблем "Іван Хурс", розвідсудном зв'язку проєкту 18280.

Місцевий портал "Керч.ФМ" писав про появу над Кримським мостом стовпа диму. Його бачили із різних районів міста.

За попередніми даними, переправу закрили приблизно на дві години.

"До 10.30 білий дим розсіявся і видно, що міст цілий. На місці, де був чорний дим — у районі автопідходів, знову запустили димову шашку — все вкрилося білим димом", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, що начальник Головного розвідуправління Міноборони України Кирило Буданов 16 травня заявив про непотрібність Кримського мосту. Основна частина любителів Росії, на його думку, залишить острів через Керченську поромну переправу.

Російські слідчі порушили кримінальну справу на актора Олексія Паніна за "публічне виправдання тероризму". Правоохоронці звернули увагу на його висловлювання про вибух на Кримському мості минулого року.