Крымский мост задымился: ВС РФ закрыли переправу из-за "учений" (фото, видео)

Российские пропагандисты говорят о постановке дымовой завесы над мостом. А в Украине предполагают, что разведывательный корабль ЧМФ РФ "Иван Хурс" был атакован дронами.

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Крымский мост закрыли днем 24 мая из-за проводимых в районе учений. Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Движение по мосту обещают возобновить через несколько часов. Аксенов просит жителей аннексированного полуострова доверять проверенным источникам информации.

Российские милитари-паблики пишут, что это кадры учений по постановке дымовой завесы над Крымским мостом. А украинские мониторинговые каналы сообщают о прилете морских дронов по российскому кораблю "Иван Хурс", разведсудну связи проекта 18280.

Местный портал "Керчь.ФМ" писал о появлении над Крымским мостом столба дыма. Его видели с разных районов города.

По предварительным данным, переправу закрыли примерно на два часа.

"К 10.30 белый дым рассеялся и видно, что мост целый. На месте, где был черный дым — в районе автоподходов, вновь запустили дымовую шашку — все покрылось белым дымом", — отметили журналисты.

Напомним, что начальник Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов 16 мая заявил о ненужности Крымского моста. Основная часть любителей России, по его мнению, покинет полуостров через Керченскую паромную переправу.

Российские следователи возбудили уголовное дело на актера Алексея Панина за "публичное оправдание терроризма". Правоохранители обратили внимание на его высказывания о взрыве на Крымском мосту в прошлом году.