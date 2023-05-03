Радовался подрыву Крымского моста: в России завели уголовное дело на Панина, – СМИ

По словам российского актера, те деньги, которые были потрачены на строительство моста между РФ и Крымом, можно было потратить на лечение больных детей.

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В Российской Федерации возбудили уголовное дело на актера Алексея Панина по статье "Публичное оправдание терроризма" из-за его прошлогоднего высказывания о взрыве на Керченском мосту. Об этом пишет российское издание "Лента.ру" со ссылкой на данные правоохранителей.

Сообщается, что по российскому адресу Панина прошли следственные действия. При этом актер уже несколько лет не живет в РФ. В 2020 году он уехал в Испанию, а в ноябре 2022 заявил об открытии американской визы. Сам Панин утверждает, что сейчас проживает в США.

Как отмечают авторы публикации, в октябре 2022 года актер написал пост в своем Telegram-канале, в котором выразил радость по поводу взрыва на Крымском мосту в день 70-летия президента РФ Владимира Путина.

"Не могу скрыть своей радости от того что, в путинский день рождения, Украина раз**бала Крымский мост. Жаль только, что на те деньги, которые в него вбухали, можно было спасти тысячи больных детишек", — заявил Панин.

Панин о взрыве на Крымском мосту

Ранее мы писали о том, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что источником детонации был грузовой автомобиль. В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов.

Напомним, что в марте прошлого года Алексей Панин уже делал антивоенные заявления. Актер раскритиковал своих соотечественников и назвал их зомби. Он также высказался о будущем РФ и извинился перед украинцами.

Мы также писали о том, что Алексей Панин помянял свою позицию по Украине в 2019 году. Тогда он признал, что сожалеет о том, что в 2014 году поддерживал аннексию Россией Крыма. Он заявил, испытывает стыд, понимая, что происходит на полуострове и добавил, что уже давно попрощался с РФ.