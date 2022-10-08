На Крымском мосту прогремел взрыв: оккупанты заявили о диверсии (видео)

После взрыва на мосту через Керченский пролив загорелись семь топливных цистерн, движение перекрыли из-за повреждения дорожного полотна.

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На Крымском мосту произошел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Подробности происшествия стали известны российскому агентству РИА Новости.

В Национальном антитеррористическом комитете СМИ заявили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль. В результате произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, но арка над судоходной частью не повреждена.

В беседе с агентством ТАСС представитель НАК добавил, что взрыв привел к возгоранию семи цистерн с топливом в железнодорожном составе. Специалисты дорожной службы работают около места ЧП на Крымском мосту и оценивают состояние полотна, рассказали в дорожном управлении "Тамань".

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов отметил, что по предварительным оценкам, одна автомобильная ветка Крымского моста, ведущая из Керчи на Тамань, осталась целой. "Министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко сообщил об ограничении движения по автомобильной и железной дороге на Крымском мосту. В связи с происшествием оккупанты готовятся запустить паромную переправу.

Глава оккупационного "парламента" Крыма Владимир Константинов утверждает, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". По его словам, разрушения на объекте не очень тяжелые, поэтому их должны быстро восстановить.

Ранее ночью россияне обстреляли Харьков, после чего в соцсетях появились фото горящего Крымского моста. Кроме того, взрыв и пожар произошли в оккупированном Иловайске Донецкой области.

До этого в Мининфраструктуры Украины рассказали, как лучше уничтожить Крымский мост. По словам заместителя министра Александры Азариной, правительство уже проработало разные варианты безопасного разрушения объекта, чтобы нарушить военные поставки россиян. Украинцам придется использовать взрывчатку, а затем утилизировать обломки после деоккупации.