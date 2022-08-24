Нужна взрывчатка: в Мининфраструктуры дали советы по уничтожению Крымского моста

Любые варианты сноса Крымского моста потребуют использование взрывчатых веществ, только так можно убрать конструкции. Важно утилизировать обломки, ведь Керченский пролив богат флорой и фауной, заявили в министерстве.

План уничтожения Крымского моста Вооруженными силами Украины является приоритетным. Об этом рассказала в эфире "Радио НВ" заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Азархина.

Руководство Украины, как отметила чиновник, уже разработало варианты уничтожения объекта, чтобы Россия не свозила в оккупированный Крым военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам Азархиной, поддержал вариант безопасного демонтажа Крымского моста.

[ + – ] Украинское командование считает Крымский мост целью ВСУ, поскольку враг по нему перевозит военную технику Фото: ria.ru

"Безопасно — если наши ВСУ не успеют иным способом от моста избавиться. Но если деоккупация произойдет раньше, то такие проекты есть в мире. К сожалению, они все равно будут предусматривать определенное использование взрывоопасных веществ, чтобы убрать конструкции", — отметила замминистра.

Очень важная задача — утилизация обломков Крымского моста, поскольку в Керченском проливе есть флора и фауна, резюмировала Азархина.

[ + – ] Азархина говорит об уничтожении Крымского моста с 8-й минуты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Крымский мост — это цель ВСУ, поскольку РФ перевозит по нему технику для войны с Украиной. У оккупантов есть только один шанс на его сохранение — вывод войск из Крыма по нему.

Фокус ранее писал о взрывах вечером 18 августа в городе Керчь на востоке Крыма. "Член главного совета ВГА" Запорожской области Владимир Рогов говорил о якобы сбивании украинского беспилотника.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что Крымский мост можно ликвидировать ударом тактического ядерного оружия. По его оценкам, ВСУ смогут нанести лишь символический удар, чтобы испугать врага.

Отметим, что через Крымский мост россияне покидают оккупированный полуостров. Из-за взрывов за 15 августа по мосту в Россию выехало почти 40 тыс. автомобилей.