Забудьте: Арестович рассказал, почему ВСУ пока не могут уничтожить Крымский мост (видео)

По словам советника главы ОП, удар по Крымскому мосту может быть чисто символическим. Он назвал главную причину, почему этот объект не удастся уничтожить.

Советник главы Офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост можно уничтожить лишь тактическим ядерным оружием. Об этом он рассказал во время эфира на канале Фейгин LIVE.

По его словам, удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсонской области отлично демонстрируют то, что мосты разрушать довольно сложно.

"Когда-нибудь, может быть, и дойдет, но… Удар по Антоновскому еще раз показывает перспективы всех этих ударов по Крымскому мосту. Они – никакие", — сказал Арестович.

Он также заявил, что мост через Керченский пролив можно уничтожить только тактическим ядерным оружием. И то, возможно, оно лишь сможет его эффективно повредить. Однако такого оружия у Украины нет. Более того, если бы оно было, то ВСУ не стали бы его использовать.

"Поэтому забудьте про Крымский мост. Символический удар — может быть – шугануть", — отметил Арестович.

При этом, во время того же эфира Арестович рассказал, что на южном направлении, в Херсонской области, Россия бросила в бой против украинских защитников несколько батальонно-тактических групп (БТГ). Они были переброшены с левого берега Днепра на правый. Они пытаются отодвинуть украинские войска от Херсона в сторону Николаева.

"Не очень у них выходит, прямо скажем", — заявил Арестович.

[ + – ] Алексей Арестович на канале Фейгин LIVE

Ранее Фокус писал, что британский генерал заявил, что война в Украине обернулась кошмарным сценарием для Путина. По его словам, ход военных действий приобрел совершенно иное направление, о котором и не предполагал президент РФ.

Также сообщалось, что, по заявлению СМИ, взрывы в Крыму отвлекут российские силы от линии фронта. Кроме того, неспособность России остановить атаки на полуостров также может вызвать общественное недовольство в российском обществе.

Еще напомним, что СМИ писали, что взрывы в Крыму стали тяжелым психологическим ударом для Путина. Из-за этих атак Путин сейчас пытается скрыть успехи украинских сил от своего населения, но тысячи россиян уезжают из Крыма.