Взрывы в Крыму отвлекут российские силы от линии фронта, — ISW

Вероятно, часть ВС РФ переместят на полуостров для обеспечения безопасности. Неспособность России остановить атаки на полуостров также может вызвать общественное недовольство в российском обществе

Российские оккупанты в Крыму, вероятно, рассматривают возможность усиления безопасности на полуострове после череды атак на военные объекты. Такие меры могут отвлечь силы РФ от линии фронта. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

Как сообщали ранее в ISW, Россия использовала все типы сил безопасности, включая Росгвардию, в качестве боевых сил. Вероятно, теперь часть из них потребуется отвлечь от линии фронта и от обязанностей по обеспечению безопасности в других местах для защиты оккупированного Крыма.

Кроме того, неспособность России остановить атаки на полуостров также может вызвать общественное недовольство в российском обществе. Аналитики отмечают, что о растущей озабоченности общественности могут свидетельствовать пробки на выезд из Крыма.

Другие выводы экспертов:

Российские войска провели безуспешные атаки на востоке Украины;

ВС РФ предприняли ограниченные, но неудачные попытки штурма к северу от Харькова;

армия РФ не смогла продвинуться после нескольких атак к северо-западу от Херсона и к востоку от Николаева;

украинские силы продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов и позициям в Херсонской и Запорожской областях;

россияне продолжают принудительную мобилизацию на оккупированных территориях и рекламные кампании по присоединению к ВС РФ;

российские оккупационные власти продолжали применять принудительные меры, чтобы заставить гражданское население сотрудничать с оккупационными администрациями;

условия на оккупированных территориях продолжали ухудшаться, что свидетельствует о неэффективном управлении.

Напомним, 19 августа СМИ сообщали, что взрывы в Крыму стали тяжелым психологическим ударом для Путина. По информации журналистов, президент РФ пытается скрыть успехи украинских сил от своего населения, но тысячи россиян уезжают с оккупированного полуострова. Кроме того, происходящее на полуострове заставило руководство флота РФ больше думать о собственной обороне, а не о наступлении на Одессу.

Тем временем 20 августа беспилотник ударил по штабу Черноморского флота РФ в Крыму. В оккупационной администрации рассказали, что несмотря на попытки сбить БПЛА, он все же попал по зданию штаба, но не нанес при этом значительного урона.