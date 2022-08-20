По штабу Черноморского флота РФ в Крыму ударил беспилотник (видео)

Как заявил "губернатор" Развожаев, несмотря на попытки сбить БПЛА, он все же попал по зданию штаба, но не нанес при этом значительного урона.

В оккупированном Севастополе произошло ЧП со штабом Черноморского флота. По нему ударили из беспилотника. Об этом сообщает "РБК".

20 августа, в районе 8:20 утра в Севастополе по штабу Черноморского флота прилетел беспилотник. Как заявляет "губернатор" Михаил Развожаев в крышу здания попал БПЛА, который не удалось сбить несмотря на попытки стрелять по нему из стрелкового оружия.

"Шел низко. Жертв нет. Все службы на месте, работаем", — заявил Развожаев.

Вместе с тем он призвал жителей города не выходить на улицу в ближайший час. Подъезды к зданию закрыты, а серьезных разрушений нет.

Стоит также отметить, что в росСМИ написали, что беспилотник "упал на крышу", однако судя по опубликованным видео в сети, от "падения" был грибок, похожий на след от взрыва. При этом в роликах авторы говорят, что "опять штаб флота бомбят".

Напомним, вчера вечером, 19 августа в Севастополе работало российское ПВО. Заявлялось, что для слития беспилотников.

Также сообщалось о срабатывании ПВО в Евпатории. Местные жители сообщали как минимум о двух взрывах.