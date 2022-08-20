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Военный Фокус Российско-украинская война

По штабу Черноморского флота РФ в Крыму ударил беспилотник (видео)

удар в севастополе
Последствия "падения" БПЛА на штаб Черноморского флота

Как заявил "губернатор" Развожаев, несмотря на попытки сбить БПЛА, он все же попал по зданию штаба, но не нанес при этом значительного урона.

В оккупированном Севастополе произошло ЧП со штабом Черноморского флота. По нему ударили из беспилотника. Об этом сообщает "РБК".

20 августа, в районе 8:20 утра в Севастополе по штабу Черноморского флота прилетел беспилотник. Как заявляет "губернатор" Михаил Развожаев в крышу здания попал БПЛА, который не удалось сбить несмотря на попытки стрелять по нему из стрелкового оружия.

"Шел низко. Жертв нет. Все службы на месте, работаем", — заявил Развожаев.

Вместе с тем он призвал жителей города не выходить на улицу в ближайший час. Подъезды к зданию закрыты, а серьезных разрушений нет.

Стоит также отметить, что в росСМИ написали, что беспилотник "упал на крышу", однако судя по опубликованным видео в сети, от "падения" был грибок, похожий на след от взрыва. При этом в роликах авторы говорят, что "опять штаб флота бомбят".

Напомним, вчера вечером, 19 августа в Севастополе работало российское ПВО. Заявлялось, что для слития беспилотников.

Также сообщалось о срабатывании ПВО в Евпатории. Местные жители сообщали как минимум о двух взрывах.