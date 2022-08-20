По штабу Чорноморського флоту РФ у Криму вдарив безпілотник (відео)

Як заявив "губернатор" Развожаєв, незважаючи на спроби збити БПЛА, він все ж таки поцілив по будівлі штабу, але не завдав при цьому значної шкоди.

В окупованому Севастополі сталася НП зі штабом Чорноморського флоту. По ньому вдарили з безпілотника. Про це повідомляє "РБК".

20 серпня, в районі 8:20 ранку в Севастополі по штабу Чорноморського флоту прилетів безпілотник. Як заявляє "губернатор" Михайло Развожаєв у дах будівлі потрапив БПЛА, який не вдалося збити попри спроби стріляти по ньому зі стрілецької зброї.

"Йшов низько. Жертв немає. Всі служби на місці, працюємо", — заявив Развожаєв.

Водночас він закликав мешканців міста не виходити на вулицю найближчої години. Під'їзди до будівлі закрито, а серйозних руйнувань немає.

Варто також зазначити, що в росЗМІ написали, що безпілотник "упав на дах", проте, судячи з опублікованих відео в мережі, від "падіння" був гриб, схожий на слід від вибуху. При цьому в роликах автори кажуть, що "знову штаб флоту бомбардують".

Нагадаємо, вчора ввечері, 19 серпня у Севастополі працювало російське ППО. Заявлялося, що для ліквідації безпілотників.

Також повідомлялося про спрацювання ППО у Євпаторії. Місцеві жителі повідомляли як мінімум про два вибухи.