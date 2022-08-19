Не лише Євпаторія: у Севастополі також пролунали звуки вибухів (відео)

Вибухи в Севастополі пролунали приблизно в той самий час, що і в Євпаторії. Російські телеграм-канали пишуть про роботу ППО.

У тимчасово окупованому Севастополі за Євпаторією також було чути вибухи. Про це повідомляється в російському телеграм-каналі "НП Крим".

Сьогодні, 19 серпня, у небі над Севастополем було чутно вибухи в телеграм-каналі повідомляють, що спрацювала протиповітряна оборона. Було опубліковано фото та відео, на яких видно слід від пуску ракети. Автор відео каже, що ППО збило те, що летіло у небі. При цьому на тлі чути дитячий крик.

У російських ЗМІ на момент написання новини нічого про спрацювання ППО не писали. Окупаційна адміністрація у Криму також не повідомляла про інцидент.

[ + – ] Севастополь на карті України

Нагадаємо, у Євпаторії пролунали вибухи. За попередніми даними російське ППО збило два безпілотники.

Раніше ЗМІ повідомляли, що удари по Криму стали важким психологічним ударом для Путіна. Президент намагається приховати виїзд людей із півострова та просування української армії.