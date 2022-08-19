"Працює ППО": в окупованій Євпаторії місцеві жителі повідомляють про вибухи (відео)

Російські "Телеграм"-канали повідомляють про спрацювання ЗРК С-400, які збили два безпілотники.

Місцеві жителі повідомляють, що в Євпаторії було чути вибухи. У "Телеграм"-каналах публікують відео з пуском ракет засобів ППО.

Увечері в Євпаторії, що в АР Крим, було чути звуки вибухів. У місцевих і російських "Телеграм"-каналах публікують відео із запуском ракет, як стверджується, С-400, для перехоплення невідомого об'єкта. Усього запустили як мінімум дві ракети.

"У місті немає звуків детонації та сирени, С-400 знищила літальний апарат протягом декількох хвилин", — заявляють у "Телеграм"-каналі "Сигнал".

У російському "Телеграм"-каналі "Адвокат, Крим, Росія" стверджують, що безпілотники були збиті над селищем Заозерне в Євпаторії.

Видання "РІА Новини" з посиланням на радника "глави регіону" стверджує, що ймовірна причина вибухів — спрацювання ППО.

[ + – ] Заозерне розташоване на захід від Євпаторії

Нагадаємо, за даними ЗМІ, удари по Криму стали важким психологічним ударом для Путіна. Президент намагається приховати виїзд людей із півострова й успіхи ЗСУ.

Також повідомлялося, що Чорноморський флот РФ втратив половину літаків після вибухів на авіабазах у Криму.