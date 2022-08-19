Половина літаків Чорноморського флоту РФ вийшла з ладу, — ЗМІ

За даними західних журналістів, ситуація, що склалася в Криму, надає суттєвий психологічний вплив на російське керівництво.

Вибухи на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму вивели з ладу більш ніж половину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії, повідомляє Reuters із посиланням на неназваного західного чиновника.

На умовах анонімності він розповів, що Україна наразі послідовно досягає "кінетичного ефекту" в глибокому тилу російських військ. Це істотно впливає на матеріально-технічну підтримку армії агресора і має "суттєвий психологічний вплив на російське керівництво".

За словами співрозмовника видання, Чорноморський флот щосили намагався виконувати набагато більше функцій, ніж просто "флотилія берегової оборони", яка лише зрідка завдавала ракетних ударів. Зокрема флот намагався загрожувати висадкою десанту до Одеси, але ці плани зірвані.

Водночас, за словами чиновника, загалом російсько-українська війна опинилася в "моменті, наближеному до операційного застою".

"Сухопутні війська жодної зі сторін не мають достатньої концентрованої наземної бойової сили, щоб розпочати ефективні наступальні дії, які якось суттєво вплинули б на перебіг війни", — сказав він.

Які втрати росіян називають різні джерела?

Нагадаємо, 9 серпня на військовому аеродромі "Саки", головній базі морської авіації ЧФ РФ у Криму, пролунала серія вибухів. Після атаки на військовий об'єкт Генеральний штаб ЗСУ заявив про те, що росіяни втратили дев'ять літаків. Цю інформацію підтвердили і в командуванні Повітряних сил ЗСУ. Крім того, за інформацією МВС України, на аеродромі біля Сак загинули або поранені 160 пілотів та техніків ЗС РФ.

Британська розвідка повідомила про ймовірне знищення або серйозні пошкодження не менш як 5 бомбардувальників Су-24 і 3 багатоцільових літаків Су-30 на аеродромі "Саки".

Водночас аналітики міжнародної розвідспільноти InformNapalm вважають, що на опублікованих знімках супутникових не видно повної картини наслідків вибухів. Кримські джерела говорять про такі втрати росіян: 8 літаків Су-27, чотири Су-30СМ, п'ять Су-24, шість вертольотів Мі-8 та один Іл-20.

Міністерство оборони США зазначило, що українські воїни завдають ЗС РФ великих збитків під Херсоном, Харковом та в окупованому Криму. Представник Пентагону оцінив ефективність ЗСУ у 12 балів за шкалою від 0 до 10. Він наголосив, що українські військові здивували американських колег з різних боків, попри чисельну перевагу противника.