Прильоти по аеродрому РФ: в окупованому Криму пролунала серія вибухів (відео)

За даними росЗМІ, в районі селища Новофедорівка в Сакському районі пролунало щонайменше сім вибухів. Поруч із населеним пунктом розташований військовий аеродром, який росіяни використовують для літаків, що атакують підконтрольні Україні території.

РосЗМІ пишуть про вибух у Криму сьогодні, 9 серпня. Як уточнюється, прильоти зафіксовані поряд із селищем Новофедорівка Сакського району. За даними журналістів, дим піднімається над військовим аеродромом, який розташований поряд із населеним пунктом. За версією пропагандистів, причиною стали удари з боку материкової України.

Зокрема про вибух у Криму сьогодні повідомляє пропагандистський Telegram-канал Russia Today.

"[Очевидці] розповідають як мінімум про чотири прильоти з боку України. Ймовірно, це район авіабази в Новофедорівці", — пише ЗМІ.

Російський паблік "Дивися" інформує про серію як мінімум із семи вибухів у цьому районі. За їхньою інформацією, над селищем піднімаються стовпи диму, які видно навіть із інших міст півострова, зокрема із сусідньої Євпаторії.

На місце події виїхали численні карети швидкої допомоги. Водночас уже точно відомо, що вибух у Криму сьогодні стався далеко від курортної зони, тому відпочивальники та місцеві мешканці в місцях відпочинку не постраждали. Проте російські журналісти закликають людей ховатися в укриття.

У Новофедорівку вже виїхав так званий "глава РК" Сергій Аксьонов, про що він сам повідомив у себе в соцмережах. При цьому він закликав "не публікувати неперевірені дані".

У місцевих пабліках люди діляться інформацією, що на виїзді із селища утворилися величезні затори — мешканці прагнуть якнайшвидше залишити населений пункт.

Вибух у Криму сьогодні: що відомо?

Як пише народний депутат України Олексій Гончаренко, поруч із Новофедорівкою розташований військовий аеродром, який ЗС РФ використовує для зльоту літаків, що атакують підконтрольні українські території.

"9 серпня — день початку битви за Крим?" — іронізує нардеп і натякає, що ЗСУ вже має ракети дальністю 200-300 км.

Про те, що вибух у Криму сьогодні стався саме на військовому об'єкті РФ, свідчать і російські джерела. Так, відповідне повідомлення з'явилося в Telegram-каналі пропагандиста Володимира Соловйова.

Про вибух у Криму сьогодні пише і так званий "посол ЛНР у РФ" Родіон Мірошник:

"Прильоти по військових об'єктах у Сакському районі", — прокоментував він.

Так звана "заступниця голови Сакської районної адміністрації" Вікторія Казьмірова розповіла агентству ТАСС, що "НП" сталася безпосередньо на аеродромі.

Офіційних коментарів про вибух у Криму сьогодні від керівництва України поки що не надходило.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що Росія перекидає свої війська через наступ ЗСУ в Херсонській області.

Раніше Міноборони України заявив, що Росія має залишити окупований півострів, якщо хоче існувати як держава.