"Росія має залишити Крим, якщо хоче існувати як держава", — Міноборони

За словами заступника міністра оборони Володимира Гаврлюка, Крим — це Україна, тому будь-яка ціль на півострові є законною для української армії.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилюк заявив, що Росії потрібно залишити Крим, щоб продовжити своє існування. Про це він сказав в інтерв'ю The Times.

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Україна веде переговори із Заходом про те, щоб використати їхню зброю для ураження російських військ на території окупованого півострова. За словами Гаврилюка, Крим — це Україна, тому будь-яка ціль там законна для ЗСУ. Повернути півострів можна дипломатичним чи військовим шляхом.

"Ми повинні дуже ретельно подумати, як зробити це правильно. Росія має залишити Крим, якщо вони хочуть існувати як країна", — заявив Гаврилюк.

Росія зараз уже відводить частину Чорноморського флоту із Севастополя в Криму до Новоросійська — портове місто на півдні РФ.

Після заяв у ГУР про те, що Україна може завдати ударів по півострову з HIMARS, експрезидент Дмитро Медведєв заявив, що будь-яка атака викличе реакцію "судного дня". Відмова Заходу й України визнавати Крим російським несе "системну загрозу" для РФ.

Нагадаємо, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявила, що шлях визволення Криму залежить від ситуації на фронті.

Раніше генерал-майор Марченко заявив, що звільнення Криму та знищення Кримського мосту неминучі. Україні слід звільняти свої території.